Andere Umfragen hätten diese Daten der Universität bestätigt. Der Index von Kleinunternehmen zur Messung des Geschäftsklimas sei im Juni auf ein Sieben-Monats-Hoch geklettert, da sich die Wirtschaftsaussichten etwas verbessert hätten. Dennoch seien die Inflationssorgen bestehen geblieben, und die Stimmung sei nach wie vor historisch niedrig: Im Juni habe der NFIB-Index den 18. Monat in Folge unter seinem 49-Jahres-Durchschnitt gelegen. In Australien stieg der Verbraucherstimmungsindex im Juni an, da der Rückgang der Inflation im Mai das Vertrauen zu stärken schien, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Doch wie in den USA bleibe die Stimmung in Australien von einem tiefen Pessimismus geprägt, der schon seit über einem Jahr anhalte.



In Europa sei die schlechte Stimmung sogar noch weiter verbreitet. Das Marktforschungsunternehmen Sentix habe die düsteren Erwartungen für die Eurozone geteilt, deren Wirtschaftsindex im Juli den dritten Monat in Folge auf den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres gefallen sei, als die Angst um die Energiesicherheit dominiert habe. Sentix habe den Rückgang auf "rezessive Umstände" und wenige Anzeichen für eine bevorstehende Verbesserung zurückgeführt - und habe die Situation in Deutschland ausdrücklich als "dramatisch schlecht" bezeichnet. Das ZEW-Institut habe ein ähnliches Ergebnis gemeldet und festgestellt, dass das Vertrauen der deutschen Anleger im Juli gesunken sei - sein Erwartungsindex sei von -8,5 im Juni auf -14,7 gesunken - aufgrund steigender globaler Zinssätze und einer schwachen Exportnachfrage aus China (wobei letztere den deutschen Industriesektor belaste).



Und so würden die globalen Aktienmärkte mittlerweile seit einem Dreivierteljahr nachhaltig ansteigen und doch würden viele Anleger in ihrer Skepsis festhängen. Sichtbar werde dieser Zusammenhang in der Marktbreite. Diese messe, wie viele Aktien dafür sorgen würden, dass der Markt steige und sie befinde sich auf historisch niedrigen Werten. Anders ausgedrückt bedeute das, dass man eben in der aktuellen Phase genau richtig positioniert sein müsse, um von steigenden Märkten profitieren zu können.



Skeptiker würden argumentieren, dass die niedrige Marktbreite dafürspräche, dass die Aufwärtsbewegung nicht nachhaltig sei und ein größerer Absturz bevorstünde. Dabei würden sie ohne Berücksichtigung der bisherigen Daten argumentieren. Eine derart tiefe Marktbreite habe es in den letzten 60 Jahren lediglich drei Mal gegeben. Zum ersten Mal sei dies während dem Bärenmarkt 1969 gewesen, gefolgt von einem Bullenmarkt, der 32 Monate gedauert habe. Die anderen beiden Male seien mitten in Korrekturen gewesen: 1984, gefolgt von einem dreijährigen Anstieg und 2003, gefolgt von fünf Jahren Bullenmarkt.



Der Grund? Eine derart niedrige Marktbreite signalisiere Angst. Anleger würden sich in wenige Werte flüchten. Aktuell seien das große Wachstumswerte mit niedriger Verschuldung und hohen Bruttomargen. Das sei logisch, da das Wirtschaftswachstum auf globaler Ebene verhältnismäßig niedrig sei. Daher würden Anleger gezielt Unternehmen kaufen, deren Wachstum nicht vom wirtschaftlichen Zyklus abhängig sei. Doch Aktienmärkte würden sich anhand von Unterschieden zwischen Erwartungshaltung und Realität bewegen. Und weiterhin gelte, dass die Realität besser als die Erwartungshaltung sei. Das wiederum führe in der Folge tendenziell zu einer Erweiterung der Marktbreite und steigenden Märkten.



Und so gibt es viele Anzeichen dafür, dass weitere Bullenmarkt-Renditen vor uns liegen, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Im ersten Halbjahr hätten US-Aktien im marktbreiten S&P 500 in US-Dollar gerechnet um 16,9 Prozent zulegen können. Seien US-Aktien in der Vergangenheit im ersten Halbjahr um mehr als zehn Prozent getiegen, so sei das zweite Halbjahr in 81,8 Prozent positiv mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,7 Prozent gewesen.



Und auch der politische Zyklus signalisiere weiterhin positive Renditen. Das dritte Amtsjahr eines US-Präsidenten sei das Jahr mit den häufigsten positiven Renditen, da durch die vorangegangenen Zwischenwahlen und den relativen Machtverlust auf legislativer Ebene typischerweise die legislative Unsicherheit zurückgehe. Joe Biden befinde sich gerade in seinem dritten Amtsjahr. Das gelte auch für das zweite Halbjahr, welches in 75 Prozent der Zeit positiv sei, mit Durchschnittsrenditen von 5,5 Prozent.



Doch entscheidend sei, dass es weiterhin auf die Positionierung ankomme. So habe der zyklisch orientierte deutsche Aktienmarktindex in den vergangenen Monaten positive Renditen erreicht, was auf eine Entspannung in der Energiesituation im Winter zurückzuführen gewesen sei. Dennoch sei es in den vergangenen Jahren nicht besonders ratsam gewesen, hohe Positionen im deutschen Aktienmarkt zu halten. Wer also sehr auf den Heimatmarkt konzentriert gewesen sei, sei tendenziell an aktienmarktähnlichen Renditen vorbeigelaufen.



Die Stimmung verbessere sich, sei aber weiterhin weit entfernt von Zuversicht. Das wiederum stelle in der Regel eine gute Basis für kommende, positive Entwicklungen an den globalen Aktienmärkten dar. Aktienmärkte würden die kommenden drei bis 30 Monate einpreisen und jederzeit die Erwartungshaltung mit der Realität vergleichen. Wenn sich die Erwartungshaltung verbesserw und mehr der Realität annähere, entstünden tendenziell positive Renditen. In der aktuellen Phase komme es jedoch entscheidend darauf an, die niedrige Marktbreite durch große, qualitativ hochwertige Unternehmen im eigenen Portfolio abzubilden. Fehlende Marktrenditen seien ansonsten die Folge. (08.08.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Nach historisch schlechten Stimmungsdaten an den globalen Aktienmärkten im Jahr 2022 scheinen die historischen Tiefpunkte Geschichte zu sein, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Doch auch wenn die globalen Aktienmärkte mittlerweile von ihrem Tiefpunkt mehr als 20 Prozent hätten zulegen können und somit einige die offizielle Definition eines neuen Bullenmarkts als erfüllt ansähen, würden die Ängste groß bleiben. Das gebe Raum für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und Kurssteigerungen in den kommenden zwölf bis 18 Monaten. Umso mehr gelte das, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung und politische Einflüsse miteinbeziehe. Entscheidend sei nun jedoch die richtige und vor allem globale Aufstellung. Eine Analyse."Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen in der Skepsis, reifen im Optimismus und sterben in der Euphorie". Dieses legendäre Zitat von Sir John Templeton, welche die Entwicklung eines Bullenmarkts am besten beschreibe, sei in der aktuellen Phase wichtiger denn je. Die Marktstimmung ist nach dem eisigen Pessimismus des letzten Herbstes scheinbar etwas aufgetaut und vielleicht befinden wir uns mittlerweile mit einem Fuß in der Skepsis und mit einem Fuß im Pessimismus, so die Experten von Grüner Fisher Investments. Viele Marktbeobachter würden anerkennen, dass die Zinserhöhungen, die Inflation, die inverse Zinsstrukturkurve und vieles mehr nicht zu der US-Rezession geführt hätten, die im letzten Herbst von fast allen Experten und Anlegern erwartet worden sei. Doch anstatt dies als Fehleinschätzung einzugestehen, würden die meisten einfach ihre Rezessionsprognosen in das nächste Jahr verschieben.Die Menge der leerverkauften Aktien an der New Yorker Börse - welche einen Hinweis auf Anleger gebe, die sich für einen Aktienrückgang positionieren würden - habe im Juni eine Billion US-Dollar überstiegen und damit trotz der jüngsten Kursrally fast das Niveau von April 2022 erreicht. Pessimisten seien überzeugt, dass das Schlimmste noch bevorstehe, und würden auf die gleichen negativen Aspekte verweisen, die sie Anfang letzten Jahres - und nach dem Tiefpunkt des Bärenmarkts im Oktober 2022 - befürchtet hätten. Doch wie immer gelte, dass diese alten Befürchtungen keine neue Schlagkraft besitzen würden. Überraschungen würden die Märkte am meisten bewegen. Und allseits bekannten Sorgen fehle das notwendige Überraschungspotenzial.Anzeichen für moderate Verbesserungen der Stimmung gebe es mittlerweile aus verschiedenen Perspektiven. So seien beispielsweise nach vielen Monaten von fehlender Wertschätzung die Inflationsdaten in den USA für Juni positiv von Anlegern aufgenommen worden. Die Preissteigerungen würden mittlerweile schon seit längerem aufgrund von niedrigerem Geldmengenwachstum, verbesserten Lieferketten und Konsumverschiebungen zurückgehen. In der Wahrnehmung sei es nicht angekommen. Anleger hätten sich auf negative Aspekte konzentriert, als die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energiepreise hoch geblieben sei. Dabei hätten sie verpasst, dass die Inflation vor allem von den Wohnkosten hochgehalten worden sei. Diese seien in den Vereinigten Staaten allerdings schwierig zu messen, da viele Menschen Häuser besitzen würden. Um das auszugleichen, gebe es eine Umfrage unter Häuserbesitzern, die befragt würden, wieviel sie bezahlen würden, wenn sie ihr Haus mieten müssten. Das Problem? Menschen seien nicht gut darin, Veränderungen von Mieten zu reflektieren. Daher laufe diese Umfrage den tatsächlichen Daten hinterher. Und reale Wohnkosten - anders als diese virtuelle, nie bezahlte Größe - würden bereits seit geraumer Zeit sinken. Dennoch hätten sich alle auf drohende Zinsanhebungen und nachhaltig hohe Inflationsdaten konzentriert. Bei der neuesten Zahlenpräsentation und einer Inflationsrate von nur noch 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei erstmalig ein anderes Bild sichtbar gewesen. Es scheine nach und nach bei Investoren anzukommen, dass es sich bei den Inflations- und Zinssorgen um falsche Ängste handle.Beispielsweise habe die Verbraucherstimmung in den USA im Juli zum zweiten Mal in Folge zulegen und die Erwartungen deutlich übertreffen können. Der Wert im Juli sei der höchste, von der University of Michigan gemessene Wert, seit September 2021 und der größte monatliche Anstieg seit 2006 gewesen. Alle zugrundeliegenden Komponenten hätten sich verbessert, angeführt von einem sprunghaften Anstieg des langfristigen Geschäftsklimas, der in der Umfrage auf die anhaltende Verlangsamung der Inflation und einen widerstandsfähigen Arbeitsmarkt zurückgeführt worden sei.Dies bedeute jedoch nicht, dass die US-Verbraucher überglücklich seien. Die vorläufige Schätzung für Juli liege immer noch weit unter dem Niveau vor der Pandemie vom Februar 2020, und die Stimmung sei im Vergleich zu den letzten 20 Jahren weiterhin schlecht.