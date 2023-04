DAX und EURO STOXX 50 hätten sogar neue Jahreshöchststände markieren können. Damit habe sich zwar die kurzfristige Stimmung der Anleger etwas aufgehellt. Dennoch würden die Zweifel an der Nachhaltigkeit des Kursaufschwungs überwiegen. Auf Sicht der kommenden sechs Monate sei die Mehrheit der Marktteilnehmer pessimistisch für den DAX. In den USA zeige sich ein ähnliches Bild. Die laufende Hausse sei damit eine der am meisten verschmähten in der Geschichte. Daraus könnte man zwar eine erhöhte Abgabebereitschaft im Falle neuerlicher Marktirritationen unterschiedlichster Art ableiten. Was aber, wenn die "Zweifel der Zweifler" sich nicht materialisieren würden? Dann dürfte die Kapitulation der Bären den Markt noch einmal beflügeln.



Schließlich würden die Fundamentaldaten weiterhin für Aktien sprechen. So notiere der DAX trotz des markanten Kursanstiegs noch immer leicht unterhalb seines fairen Wertes, der gegenwärtig bei rund 16.400 Punkten angesiedelt sei. Unter Bewertungsgesichtspunkten bestehe somit weiterer Kursspielraum, zumal DAX und EURO STOXX 50 inzwischen ein Übergewicht positiver Gewinnrevisionen verzeichnen würden. Dagegen seien für den S&P 500 die negativen Gewinnrevisionen bislang noch in der Überzahl. Allerdings verlaufe die Quartalsberichterstattung in den USA durchaus erfreulich. Aus dem S&P 500 hätten inzwischen 82 Unternehmen Zahlen vorgelegt. Rund 76% davon hätten über den Erwartungen gelegen. Dies dürfte die Bodenbildung bei den Gewinnerwartungen begünstigen.



Weniger erfreulich sei dagegen die Entwicklung bei den Konjunkturbarometern des Euroraums. Die ersten Umfragen für den Monat April, sentix- und ZEW-Konjunkturerwartungen, hätten stagniert bzw. seien rückläufig gewesen. Ähnlich wie im Vormonat könnte dies jedoch der Verunsicherung hinsichtlich der Robustheit des Finanzsektors geschuldet sein. Immerhin habe der PMI Composite für Deutschland (Dienstleistungen und Verarbeitendes Gewerbe) zulegen können. Es bleibe daher abzuwarten, ob die leichte Eintrübung der Konjunkturerwartungen durch das in der Berichtswoche anstehende ifo-Geschäftsklima bestätigt werde.



Der dynamische Teil des Kursanstiegs dürfte zwar hinter uns liegen, so die Analysten der Helaba. Die Gesamtschau der Indikatoren hierzulande, insbesondere die niedrige Bewertung, der positive Gewinnrevisionstrend und die enorme Skepsis der Anleger würden für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprechen. (21.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aufregung an den Finanzmärkten hat sich inzwischen gelegt, so die Analysten der Helaba.Für Beruhigung habe auch die Tatsache gesorgt, dass die ersten Quartalsergebnisse aus dem US-Finanzsektor mehrheitlich über den Erwartungen der Marktteilnehmer gelegen hätten. Die wieder zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen China und Taiwan würden an den Finanzmärkten bislang nicht sonderlich ernst genommen. Die implizite Aktienvolatilität, ein Gradmesser für die Risikoaversion, sei zuletzt wieder unter den langfristigen Durchschnitt gefallen.