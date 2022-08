An den Aktienmärkten habe in den letzten Wochen die Hoffnung vorgeherrscht, dass die US-Notenbank ihren strikten Zinserhöhungskurs bald wieder verlassen würde. Diese Hoffnung habe durch Jackson Hole einen signifikanten Dämpfer erhalten. Es herrsche momentan eine Vielzahl an Faktoren vor, die ein eindeutiges Inflationsbild für die Notenbanken erschwere. Hierzu würden im Besonderen die Angebotsengpässe zählen, die sich aus der fortlaufenden Corona-Pandemie und aus dem Ukraine-Krieg ergeben würden. Die Gemengelage sei daher als sehr herausfordernd zu bezeichnen.



Diese Einschätzung gelte auch für die Aktienmärkte. Viele Anleger würden sehr verunsichert in den Herbst gehen. Diese Verunsicherung basiere vor allem auf den Inflationserwartungen, welche sich in Europa aus dem schwachen Euro-Kurs, den steigenden Energiepreisen, der Gefahr einer möglichen weiteren Gasrationierung sowie aber auch einer angedrohten Kürzung der Ölfördermenge seitens Saudi-Arabiens speisen würden. Auffällig sei aber auch, dass die Short-Positionierung vieler - gerade professioneller Investoren - sehr hoch sei, oftmals ein starkes Signal, dass weitere deutliche Kursrückgänge ausbleiben würden.



Die Analysten hätten seit Wochen darauf hingewiesen: Trotz eines durchaus berechtigten Optimismus, dass sich manche Belastungsfaktoren, wie beispielsweise die Lieferkettenproblematik, sukzessive verbessern würden und sich die Lage der Unternehmen oftmals besser darstelle, als erwartet, bleibe die Gemengelage an den Aktienmärkten weiter stark herausfordernd. Die Analysten würden in diesen unsicheren Zeiten empfehlen, Ruhe zu bewahren. Es gelte, mit seiner Aktienpositionierung durch den erwartungsgemäß schwankungsreichen Herbst und Winter zu kommen.



Im nächsten Frühjahr sei die Beurteilungslage deutlich anders als heute (Dauer des Ukraine-Krieges, Intensität der Corona-Pandemie etc.), insbesondere was die Beurteilung der Inflationserwartungen angehe. Die Analysten würden in den nächsten Wochen keine signifikante und schnelle Erholung der Aktienmärkte erwarten, sondern würden eine Seitwärtsbewegung im breiten Rahmen für das wahrscheinlichste Szenario halten. (Ausgabe vom 30.08.2022) (31.08.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Die Rede von FED-Chef Powell auf dem alljährlichen Jackson Hole Symposium wurde von den Finanzmärkten mit hoher Spannung erwartet, so die Analysten der National-Bank AG.Powell habe darin die klare Determinierung der US-Notenbank bekräftigt, die Inflation einzudämmen und wieder in Richtung der Zielgröße der FED zu führen. An den Finanzmärkten, und dort insbesondere an den Aktienmärkten, habe die Rede starke Reaktionen ausgelöst. Die bedeutsamen internationalen Aktienindices seien - wenigstens kurzfristig - deutlich abgetaucht, an den Rentenmärkten seien die Renditen, gerade im kurzfristigen Bereich, weiter angestiegen.