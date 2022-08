Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vorsicht ist derzeit das Gebot der Stunde am Aktienmarkt, so die Analysten der Helaba.Eine hohe Inflation und steigende Zinsen sowie getrübte Wachstumsaussichten würden für ein schwieriges Umfeld sorgen. So wundere es nicht, dass der DAX nach einem kurzen Ausflug über die Marke von 13.900 Punkten wieder nachgebe.Auch das bislang technisch konstruktive Bild bekomme Risse. Zwar sei der seit Anfang Juli zu beobachtende Aufwärtstrend noch intakt und das erste Retracement bei 13.353 noch weit entfernt, allerdings würden das Verkaufssignal des MACD und das rückläufige Momentum zu Vorsicht mahnen. Erste Indikationen würden einen schwächeren Start in die neue Woche erwarten lassen. (22.08.2022/ac/a/m)