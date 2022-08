Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es zu einem schwächeren Wochenschluss gekommen, so die Analysten der Helaba.Der Arbeitsmarktbericht habe für Abgabedruck gesorgt. Der DAX sei mit einem Abschlag von gut 0,6% bei 13.574 Zählern ins Wochenende gegangen. Erste Indiktionen würden aber auf einen freundlichen Start in die zweite Augustwoche schließen lassen. Unter technischen Gesichtspunkten sei hervorgehoben, dass die Widerstände bei 13.750/53 (Gap und 100-Tagelinie) und bei 13.824 (Retracement) bislang nicht dauerhaft hätten überwunden werden können. Insofern sei es noch zu früh, um auf deutliche Kursgewinne zu setzen. Unterstützungen würden die Analysten bei 13.550 und 13.443 (55-Tagelinie) lokalisieren. (08.08.2022/ac/a/m)