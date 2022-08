Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt hat unter dem Eindruck der deutlich höheren Gaspreise einen schwachen Start in die neue Woche zu verbuchen, so die Analysten der Helaba.Die drohende Teuerungswelle im Herbst laste schon jetzt auf der Konsumlaune und auch bei den Unternehmen vor allem bei der mittelständischen Wirtschaft würden die Alarmglocken schrillen. Zudem wollten die Notenbanken zunächst weiter an der Zinsschraube drehen. Alles in allem sei es ein schwieriges Umfeld und auch die technische Situation des DAX deute auf Abwärtsrisiken hin.So habe der DAX gestern sowohl das 38,2%-Level der Erholung seit Juli als auch die 55-Tagelinie durchbrochen und ein Tief bei 13.189 markiert. Die nächsten Haltemarken würden sich nun bei 13.169 (50%) und 13.042, einem Tief von Ende Juli zeigen. Bei 12.986 sei das 61,8%-Retracement zu lokalisieren. (23.08.2022/ac/a/m)