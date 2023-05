Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Schuldenstreit in den USA war zuletzt eines der beherrschenden Themen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba. DAX , der gerade erst ein neues Allzeithoch markiert habe, sei wieder unter die Marke von 16.000 Punkten gerutscht. Irgendwie komme einem dieses "Ritual" rund um das "debt ceiling" bekannt vor. In der Historie habe es in den USA häufig Auseinandersetzungen bei Erreichen der Schuldenobergrenze gegeben. Diesmal scheine die Angst vor einem Zahlungsausfall aber besonders groß zu sein. Die Prämien für Kreditausfallversicherungen für US-Staatsanleihen seien in den vergangenen Wochen massiv angestiegen. Käme es tatsächlich zu einem Zahlungsausfall, würde dies auch an den Aktienmärkten kurzfristig zu spürbaren Kursreaktionen führen. Nicht nur deswegen bleibe zu hoffen, dass am Ende doch die Vernunft siege.Ein weiteres Thema, das die Marktteilnehmer bewegt habe, sei die Revision der deutschen Zahlen zum BIP im ersten Quartal gewesen. Nun sei (endlich) auch amtlich, was Aktien mit ihrem Kursrückgang 2022 bereits angedeutet hätten: Deutschland befinde sich bereits in einer Rezession (Q4 2022 und Q1 2023 seien negativ gewesen). Wichter als der Blick in den Rückspiegel sei allerdings die Frage, wie kräftig die wirtschaftliche Erholung ausfallen werde. Nach deutlichen Anstiegen hätten sich Konjunkturerwartungen in den Umfragen von ZEW und sentix in den vergangenen Monaten wieder etwas abgeschwächt. Nun sei auch die Erwartungskomponente des ifo-Index erstmals seit Herbst 2022 gefallen. Dies drücke die ohnehin von enormer Skepsis geprägte Stimmung der Anleger. Sei dies ein Schwächesignal oder nur die Zurücknahme etwas überzogener Erwartungen, wie dies in früheren Zyklen (z.B. 2011/12) zu beobachten gewesen sei?Die Gewinne der Unternehmen würden sich zumindest besser als erwartet entwickeln. Dies habe die jüngste Berichtssaison sowohl in den USA als auch hierzulande gezeigt. Zudem würden die Gewinnerwartungen für die kommenden 12 Monate wieder anziehen. Beim DAX würden bereits seit längerem mehr Gewinnschätzungen nach oben als nach unten angepasst. Auch auf globaler Ebene sei die Trendwende zum Positiven bei den Gewinnrevisionen vollzogen. Damit eröffne sich aus fundamentaler Sicht für die kommenden Monate weiterer Kursspielraum. Dies gelte insbesondere für den DAX, der trotz des kräftigen Anstiegs seit Herbst 2022 um zeitweilig 36% noch immer leicht unterbewertet sei. Zwar gelte es Belastungsfaktoren, insbesondere die restriktive Wirkung der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks, im Auge zu behalten. Insgesamt überwiegen aus Sicht der Analysten der Helaba bei Aktien aber weiterhin die Chancen. Nach einem derart kräftigen Anstieg sei künftig jedoch mit deutlich kleineren Zuwächsen zu rechnen. (26.05.2023/ac/a/m)