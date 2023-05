Die Europäische Zentralbank (EZB) habe das Tempo der Zinserhöhungen zuletzt gedrosselt und scheine sich ebenfalls dem Ende des Zinserhöhungszyklus zu nähern. Da Europa den USA in Bezug auf Konjunktur, Inflation und Zinszyklus eine gewisse Zeit hinterherhinke und das Bankensystem in der Eurozone bisher keine Anzeichen von Stress zeige, würden die Analysten weitere zwei bis drei Zinsanhebungen durch die EZB für wahrscheinlich halten.



Nachdem US-Finanzministerin Janet Yellen am 1. Mai den Kongress darüber informiert habe, dass die US-Regierung voraussichtlich Anfang Juni nicht mehr in der Lage sein werde, allen finanziellen Verpflichtungen rechtzeitig nachzukommen, rücke die Schuldenobergrenze wieder in den Fokus der Finanzmärkte. Bei einem Nichtanheben der Schuldenobergrenze würde den USA die Zahlungsunfähigkeit drohen. Die genauen Auswirkungen eines Zahlungsverzugs seien schwer abzuschätzen, jedoch könnte das Szenario von August 2011 als Beispiel dienen, als es erst in letzter Sekunde zu einer Einigung gekommen sei. Damals hätten die Turbulenzen dazu geführt, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft habe.



Der amerikanische Aktienmarkt habe einen Rückgang von fast 20% verzeichnet, und die Risikoaufschläge, insbesondere bei Unternehmensanleihen geringer Bonität, hätten sich ausgeweitet. Es sei daher im Interesse der US-Politiker, ein solches Szenario zu vermeiden, insbesondere angesichts bevorstehender wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen. Eine vorübergehende Aufschiebung der Entscheidung über die Schuldenobergrenze könnte eine vorläufige Lösung sein, während Verhandlungen über den Haushalt stattfinden würden. Ohne einen parteiübergreifenden Kompromiss, der wahrscheinlich moderate Kürzungen bei den Staatsausgaben beinhalte, werde es schwierig sein, eine Einigung zu erzielen. Die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass die Politiker ein Zahlungsausfallrisiko nicht eingehen möchten und letztendlich die Schuldenobergrenze anheben würden. Bis dahin müssten sich die Marktteilnehmer auf volatile und nervöse Märkte einstellen.



Die Beruhigung im US-Bankensektor und die Hoffnung auf eine Einigung über die Anhebung Schuldenobergrenze in den USA hätten sich zunächst positiv auf die Aktienmärkte ausgewirkt. Gleichzeitig sei die Berichtssaison in Amerika und Europa besser verlaufen als von den meisten Analysten erwartet, was vor allem auf die überraschend robuste Weltwirtschaft im ersten Quartal 2023 zurückzuführen sei. Allerdings verzeichne der wichtigste Markt, die USA, erstmals seit zwei Jahren eine negative Jahresveränderungsrate der Gewinne. Die Ausblicke der Unternehmen seien überwiegend verhalten, aber noch nicht so schlecht, dass die Analysten eine Gewinnrezession bei den Unternehmen erwarten würden. Es gebe jedoch uneinheitliche Konjunktursignale, die zu einer vorübergehenden Konsolidierung der Aktienmärkte führen könnten. Darüber hinaus bestehe das Risiko von Marktverwerfungen im Zusammenhang mit dem Streit um das US-Schuldenlimit, falls keine Einigung erzielt werde.



Trotz dieser belastenden Faktoren überwiegen nach Meinung der Analysten der Weberbank die mittelfristig positiven Argumente für die Aktienmärkte. Das Ende des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken, ein positiver Gewinntrend bei den Unternehmen und mittelfristig sinkende Inflationsraten sollten dafür Unterstützung bieten. (26.05.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben sich vor dem Hintergrund einer restriktiven Geldpolitik, nachlassender Konjunktur, hoher Inflation und der Möglichkeit eines Zahlungsausfalls der USA erstaunlich robust gezeigt, so Sören Wiedau, DVFA Finanzanalyst, CEFA bei der Weberbank.Der deutsche Aktienindex (DAX) ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe sogar zeitweise ein neues Allzeithoch erreichen können. Der Schuldenstreit in den USA bleibe weiterhin das zentrale Thema des Marktgeschehens.Angesichts der weltweit hohen Inflationsraten hätten die Zentralbanken in kurzer Zeit ihre Leitzinsen deutlich erhöht. Unsere Einschätzung ist, dass die amerikanische Notenbank (FED) mit der jüngsten Zinserhöhung auf 5,25% möglicherweise den Höhepunkt ihres Straffungsprozesses erreicht hat, so die Analysten der Weberbank. Die Inflationsrate sei unter anderem aufgrund gesunkener Energiepreise rückläufig. Gleichzeitig übernehme die restriktivere Kreditvergabe der Banken teilweise die Aufgaben der Notenbanken. Daher erscheine es vernünftig für die US-Notenbank, vorerst abzuwarten, um die Auswirkungen der massiven Zinserhöhungen auf die Wirtschaft und die Inflation in den kommenden Monaten zu beobachten. Der Markt erwarte zwei Zinssenkungen bis zur FED-Sitzung Mitte Januar 2024. Die Analysten der Weberbank sind jedoch etwas skeptischer und der Meinung, dass die FED zunächst eine Pause einlegen wird, um die gesamtwirtschaftliche Lage zu bewerten, bevor sie weitere Schritte unternimmt.