Charttechnisch betrachtet zeige der EURO STOXX 50 in diesem enorm volatilen Umfeld, das durch hohe Intraday-Ausschläge geprägt sei, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, da die wichtige 4.070 Punktemarke habe verteidigt werden können. Eine dynamische Erholung zurück zum Jahreshoch, das nur etwa 200 Punkte über dem Stand vom Freitag liege, erscheine möglich, falls die teilweise unbegründete Bankennervosität nachlasse. Die vorbörslichen Futures-Kontrakte würden auf einen positiven Wochenstart hindeuten. Auf der Unterseite könnte ein Test des Intraday-Tiefs bei 3.980 Punkten vom 20.03.2023 bevorstehen, falls die 4.070 Punktemarke gerissen werde.



Zum heutigen Wochenstart biete die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindexes einen Überblick über die Konjunkturstimmung in Deutschland. Am Donnerstag würden mit großem Interesse die EU-harmonisierten Inflationszahlen erwartet, die aufgrund des Basiseffekts im Energiesektor niedriger als im Vormonat erwartet würden.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche einen Wertzuwachs von 1,2% erzielt. Er habe bei 32.238 Punkten geschlossen. Gewinner seien die Sektoren Energie (+2,3%) und Technologie (+2,0%) gewesen. Die Woche habe im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank gestanden, wobei eine Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 4,75 und 5% allgemein erwartet gewesen sei. Für Volatilität habe jedoch die Aussage von US-Notenbank-Präsident Powell gesorgt, dass für dieses Jahr keine Zinssenkungen zu erwarten seien und die Schwierigkeiten im Bankensektor eher die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession erhöhen würden. In der Pressekonferenz habe er eine auffallend besorgte Mimik gezeigt, was ein Hinweis darauf sei, dass die Probleme an den Kapitalmärkten größer seien als zugegeben. Dies sollte jedoch erst im weiteren Jahresverlauf an den Aktienmärkten gespielt werden.



Aktuell kämpfe der Dow Jones damit, die 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.410 Punkten) zu überwinden. Versuche in der vergangenen Woche seien zunächst gescheitert. Die Markttechnik hat noch etwas Luft für fallende Kurse, insofern könnte uns noch ein volatiler Wochenverlauf drohen, was aber den Vorteil hätte, dass wir ein besseres Setup für eine investierbare Rally erhalten würden, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Man sehe an den langen Dochten, die sich im Candlestick-Chart seit 10. März ausgebildet hätten, die Bereitschaft zum Zukauf der Marktteilnehmer. Selbst am Freitag, als die Unsicherheit groß gewesen sei, habe der Dow Jones einen langen Docht zur Unterseite ausgebildet. Dies würden die Analysten als gutes Zeichen interpretieren, denn die Chance, dass der Dow kippen würde, sei real gewesen. Insofern sähen die Analysten den Dow Jones im Bereich von 31.248 Punkten gut unterstützt und selbst wenn man in dieser Woche noch Volatilität und damit sinkende Kurse sehen sollte, dann sähen sie den Dow Jones zur Unterseite gut abgesichert. Ihr Worst-Case-Szenario wäre ein Test des Bereichs von 30.296 Punkten. Spätestens dann sollten Marktteilnehmer an einen Positionsaufbau denken.



Die zum Wochenende erneut ansteigende Besorgnis über den Zustand des Bankensektors habe am Freitag erneut zu einer Flucht in die Sicherheit der Staatsanleihen geführt. Die 10-jährige Bundesanleihe sei zeitweise um 20 Basispunkte und damit unter die Marke von 2% gefallen. Im späteren Verlauf, als sich die Verluste an den Aktienmärkten minimiert hätten, habe das Kaufinteresse an Anleihen nachgelassen. Die Rendite der genannten Bundesanleihe sei wieder auf 2,13% gestiegen und habe zum Schluss noch 7 Basispunkte unter Vortag gelegen. In der heutigen Eröffnung würden die Aktienmärkte weitersteigen, so dass der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) schwächer notiere und die Renditen weiter zulegen könnten. Sollte der Bund-Future die bei 136,90%-Punkten verlaufende 90-Tage-Linie nach unten brechen, dürfte aus charttechnischen Gründen ein Test der bei 135%-Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie erfolgen.



Das Hin und Her an den Aktien- wie an den Rentenmärkten habe auch zum Ende der letzten Woche angehalten. Je nach Wasserstandsmeldung zur Vertrauenskrise bei den Banken werde dementsprechend gehandelt. Das bislang beherrschende Thema "Inflation" rücke vor diesem Hintergrund etwas aus dem Blickfeld. Umso mehr sollten Anleger auf Nuancen bei Statements von Notenbankern achten. Eine neutrale Positionierung erscheine aktuell weiter angebracht. (27.03.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nachdem am letzten Montag der Verkaufsdruck den DAX bis 14.458 Punkten geführt habe, sei es die nächsten Tage steil nach oben gegangen. Der DAX habe in der Spitze 15.298 Punkte erreicht. Allerdings sei der Anstieg nicht nachhaltig gewesen. Der europäische Bankensektor sei zum Wochenschluss nochmals massiv unter Druck geraten und habe den DAX erneut unter die Marke von 15.000 Punkten gedrückt. Umso erstaunlicher der positive Wochenstart beim DAX. Hätten zuletzt die Banken die Liste der schlechtesten Werte im DAX angeführt, so würden diese sich im frühen Handel an die Spitze der Topperformer setzen.Der DAX starte knapp 200 Punkte höher. Gelinge es dem DAX sich oberhalb von 15.078/15.082 Punkten festzusetzen, so bestünden gute Chancen auf einen Re-Test des Hochs aus der letzten Woche bei 15.298 Punkten. Darüber befänden sich mit 15.325 sowie 15.450 Punkten weitere Widerstände. Auf der Unterseite würden die Supports eng beieinanderliegen. 14.957 Punkte (Schluss Freitag), gefolgt von 14.768 Punkten (Schluss Vorwoche). Sollte der DAX diese Marken unterschreiten, drohe ein Test des Tiefs vom letzten Montag bei 14.458 Punkten. EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.130 Punkten geschlossen und habe in der Woche um 1,62% zugelegt. Nach den Turbulenzen im Bankensektor habe der EURO STOXX 50 am Freitag jedoch einen Großteil seines Wochengewinns wieder abgegeben. Rezessionsanfällige Sektoren wie der Energie-, Automobil-, Bau- und Immobiliensektor hätten die größten Kurseinbußen verkraften müssen. In den letzten Wochen hätten sich die Anleger von den Gewinnern der jüngsten Rally abgewandt und ihr Geld in defensive Sektoren sowie in Technologiewerte umgeschichtet. Europäische Bankaktien seien seit ihrem Höchststand im Februar um etwa 20% gefallen, sodass sie ihre diesjährigen Gewinne nahezu vollständig wieder eingebüßt hätten. Defensive Basiskonsumgüter- und Gesundheitswerte hätten in der vergangenen Woche am besten abgeschnitten.