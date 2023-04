Ansonsten sei zuletzt aufgefallen, dass einerseits die angekündigten Förderkürzungen der OPEC+ Staaten die Ölpreise wohl auf ein vorerst nachhaltig höheres Niveau gehievt hätten, andererseits aber ein auf inzwischen rund 1,11 zum EUR zurückgefallener USD in Bezug auf die Energiepreise auch für ein wenig Entspannung sorge. Klassische europäische Exporttitel hättenhingegen wenig bis gar nicht auf die für sie nunmehr etwas ungünstigere Situation am FX-Markt reagiert.



Und was stehe in den kommenden Wochen an? Die Berichtssaison komme schön langsam in Fahrt, den Anfang würden hierbei traditionell die Finanzwerte machen. Was würden deren Zahlen bringen? Alles in allem erwarten die Analysten der RBI seitens der US-Banken dank der gestiegenen Zinsen bzw. verbesserten Nettozinsmargen äußerst robuste Zinsergebnisse. Die Kreditkosten dürften sich in Grenzen gehalten haben, zumal sich die Ausfallsraten im Lichte des soliden Arbeitsmarktes auf einem historisch gesehen niedrigen Niveau bewegen würden. Die Provisionserträge dürften ebenso wie die Handelserträge von der hohen Marktvolatilität sowie regen Handelstätigkeit der Kunden profitiert haben. Das im Investmentbanking angesiedelte Geschäft mit Emissionen sowie Fusionen und Übernahmen dürfte dagegen - wie schon in den letzten Quartalen - wegen einer geringeren Transaktionstätigkeit eher mau ausgefallen sein. Entsprechend würden sich auch die Konsensus-Erwartungen der Analysten präsentieren, welche tendenziell Gewinnzuwächse im Jahresvergleich für klassische Retail-Banken, aber überwiegend Gewinnrückgänge für Institute mit großem Investmentbankanteil erwarten würden. Die Berichtssaison wird uns bis in den Mai hinein begleiten, wobei der Höhepunkt für Kalenderwoche 17 bzw. 18 zu erwarten ist, so die Analysten der RBI.



Bezüglich der mittel- und längerfristigen Markteinschätzung der Analysten habe sich trotz oder sogar wegen der zuletzt tendenziell robusten Indexentwicklung nichts verändert. Dank der Kursrücksetzer im Vorjahr - bei gleichzeitig angestiegenen Unternehmensgewinnen (!) - seien nun auch die Index-Bewertungen wieder in einem moderateren Bereich angesiedelt. Zu guter Letzt spreche die nach wie vor schlechte Marktstimmung für steigende Kurse, da dies ein Hinweis darauf sei, dass viele Marktteilnehmer aktuell unterinvestiert seien. Aufgrund der in Summe von uns positiv erwarteten Einflussfaktoren gehen wir von weiteren Kurszuwächsen im Jahresverlauf aus und bestätigen unsere "Kauf"-Empfehlung für die von uns analysierten Indices, so die Analysten der RBI. Überproportionale Chancen sähen die Analysten hier bei US-Indices, am chinesischen und am heimischen österreichischen Aktienmarkt. (Ausgabe vom 23.04.2023) (24.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Um die potenzielle(n) Bankenkrise(n) ist es einigermaßen ruhig geworden und so standen in den letzten Tagen vor allem makroökonomische Indikatoren im Fokus der Marktteilnehmer:innen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In Bezug auf die USA seien dies primär Inflationsdaten gewesen, die weiter und fast ein wenig stärker als erwartet ihren Abwärtstrend fortgesetzt hätten, sowie in weiterer Folge das FED-Protokoll der letzten Offenmarktsitzung, aus dem man interpretieren könne, dass einige Mitglieder keinen großen Bedarf mehr für (viele) weitere Zinserhöhungsschritte sähen. Die jüngsten Daten zu Europa, etwa der Sentix Index oder die Industrieproduktion, seien mehrheitlich zufriedenstellend ausgefallen, doch aber nicht so stark, dass man sich deswegen gleich wieder Sorgen machen müsste, dass sich die EZB zu mehr und/oder deutlicheren Zinserhöhungen gedrängt sehen könnte.