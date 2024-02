Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal (ISIN FR0000120321/ WKN 853888) präsentierte vorige Woche sein Zahlenwerk für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2023, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Chip-Werkzeuggigant ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) habe am Freitag bekannt gegeben, dass er die Produktion seiner neuen USD 350 Mio. teuren "High NA EUV"-Maschine hochfahre. Das Gerät habe die Größe eines Doppeldeckerbusses und sei ein zentrales Element in seinem Bestreben, seine Führungsposition in einem USD 125 Mrd. schweren Markt zu halten.Sam Altman, CEO von OpenAI, spreche weiterhin mit Investoren über den Bau einer Reihe von Halbleiterfabriken, die die Einführung selbstlernender Computer beschleunigen könnten. Dafür wären offenbar bis zu USD 7 Bio. erforderlich, eine schwer vorstellbare Summe angesichts dessen, dass der KI-Markt auch in mittelfristiger Zukunft nur einen Bruchteil dieser Summe wert sein werde. (12.02.2024/ac/a/m)