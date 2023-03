Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt sind die Kurse weiter gestiegen - angetrieben von Bankaktien, die in den Tagen zuvor massiv unter Druck gestanden hatten, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe mit einem Gap eröffnet und im Hoch die Marke von 15.253 Punkten erreicht. Er habe knapp 1,8% höher bei 15.195 geschlossen. Damit habe er 61,8% des massiven Kursrückgangs seit Ausbruch der Bankenkrise wettgemacht.Die nächsten Hürden seien im Bereich 15.209 bis 15.290 zu finden. Hier würden die 55- und die 21-Tagelinie sowie das genannte Retracement verlaufen. Bei dauerhaften Kursen darüber wäre der Weg frei bis zum Anfang März markierten Impulshoch bei 15.706. Noch sei es aber nicht so weit und Entwarnung vonseiten der technischen Indikatoren könne nicht gegeben werden. Bleibe zu hoffen, dass die US-Notenbank heute nicht wieder für Verunsicherung und nachgebende Notierungen sorge. Erste Indikationen würden aber auf einen freundlichen Start schließen lassen. (22.03.2023/ac/a/m)