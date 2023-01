Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu einer kleinen Verschnaufpause gekommen - kein Wunder, denn der Index hat seit Anfang dieses Jahres zeitweise um annähernd 1000 Punkte zugelegt, so die Analysten der Helaba.



Trotz dieser Gewinne sei es aber nicht zu einer überkauften und korrekturbedürftigen Marktlage gekommen und daher scheine ein erneuter Anstieg möglich. Erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Als Widerstand fungiere das markante Impulshoch von Ende März letzten Jahres bei 14.925. Dann komme die runde Marke von 15.000 in Reichweite. Wichtige Unterstützungen würden sich bei 14.675, im Bereich der am Montag gerissenen Kurslücke bei 14.610/28 und bei 14.571/87 Punkten zeigen. (11.01.2023/ac/a/m)



