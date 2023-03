Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche Kursgewinne von 1,7% erzielt. Er habe bei 33.391 Punkten geschlossen. Der Gewinner im Dow Jones sei Salesforce gewesen, das deutliche Kursgewinne aufgrund guter Quartalszahlen und eines guten Ausblicks habe erzielen können. Die Makrodaten seien gemischt gewesen, während der Chicago Einkaufsmanagerindex mit 43,6 Punkten unter den Erwartungen gelegen habe, habe sich der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe leicht im Vergleich zum Vormonat verbessert, was aber auch bedeute, dass sich die Lage im Verarbeitenden Gewerbe weiter abschwäche, aber mit abnehmender Geschwindigkeit. Der ISM für Dienstleistungen bleibe jedoch mit einem Wert von 55,1 deutlich über der Wachstumsschwelle. Die Arbeitsmarktdaten seien robust gewesen und würden auf einen engen Arbeitsmarkt hindeuten, dies würden auch die Arbeitskosten signalisieren, die im Vergleich zum Vorjahr um 6,3% gestiegen seien.



Die Analysten sähen die positive Entwicklung der Vorwoche in erster Linie technisch bedingt, wichtige Indices hätten bis zur wichtigen 200-Tage-Linie konsolidiert. Auch in dieser Woche sollten die kurzfristig überverkauften Indikatoren für einen Rückenwind der US-Börsen und damit auch für den Dow Jones sorgen. Eine schwache Aufwärtsdynamik würde die Analysten jedoch nicht überraschen und sollte als Zeichen für einen erschöpften Markt gesehen werden. Der Dow Jones könnte sich also durchaus an der Überwindung der 50-Tage-Linie (aktuell bei 33.568 Punkten), gefolgt von der 38-Tage-Linie (aktuell bei 33.647 Punkten) weitgehend erschöpfen.



Insofern würden die Analysten in dieser Woche zwar eine positive Tendenz für wahrscheinlich halten, würden aber das Aufwärtspotenzial für begrenzt halten. Sie würden eine Erholung für eine weitere Reduzierung der Aktienquote nutzen, da sie perspektivisch mit einem Test der Unterstützung bei 32.495 Punkten und auch der 200-Tage-Linie (aktuell bei 32.406 Punkten) rechnen würden. Dann würden die Voraussetzungen für ein Abprallen nach oben wie zuletzt bei S&P 500 und NASDAQ (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) nicht so positiv sein.



Noch am Donnerstag habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) mit 130,35%-Punkten ein neues Jahrestief erreicht, bevor er sich zum Wochenschluss bis auf 130,80%-Punkte habe erholen können. In der heutigen Eröffnung setze sich die Erholung fort. Der Bund-Future notiere aktuell bei 131,40%-Punkten. Dennoch werde der Weg bis zum alten Jahrestief bei 132,60%-Punkten steinig bleiben. Wir können uns aktuell nicht vorstellen, dass die EZB rasch ihren eingeschlagenen Weg verlässt und nur noch wenige Zinsschritte nach oben vor uns liegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die jüngsten Inflationsdaten würden aus Sicht der Analysten keinen Spielraum für ein Nachlassen des eingeschlagenen Weges lassen. Sie würden nur eine temporäre Erholung beim Bund-Future erwarten und mit weiteren Tiefs rechnen.



Aktuell handle der Markt nur Hoffnung. Angesichts der zugrundeliegenden Daten verwundere die Kaufbereitschaft. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bleiben bei ihrer Einschätzung, dass das Szenario einer Konsolidierung nicht zu unterschätzen ist. (06.03.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Hin und Her beim DAX hielt auch in der vergangenen Woche an, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Nach einem zwischenzeitlichen Test der von den Analysten genannten Marke von 15.162 Punkten sei es zum Wochenschluss deutlich nach oben gegangen. Der DAX habe bei 15.578 Punkten und somit rund 400 Punkte höher als die Woche davor geschlossen. Was habe den doch überraschenden Anstieg ausgelöst, nachdem die Daten aus den USA nicht unbedingt auf einen solchen Anstieg hingedeutet hätten? In den USA bestehe die Hoffnung, dass die FED trotz gegenläufiger Daten, die Zinsen nicht über das schon eingepreiste Niveau hinaus anheben werde. Darauf hätten die Kurse an der Wall Street zum Wochenschluss stark angezogen. In der heutigen Eröffnung unternehme der DAX einen erneuten Anlauf Richtung Jahreshoch bei 15.659 Punkten. Kurse darüber würden den DAX rasch bis 15.778/15.823 Punkte ansteigen lassen. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 15.481, 15.329 sowie 15.282 Punkten finden.Der EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.294 Punkten geschlossen und auf Wochensicht um 2,77% zugelegt. Im Februar habe der Index einen Wertzuwachs von 1,80% verzeichnet. Auf Sektorenebene hätten im Februar der Automobilsektor (+6,45%) und der Finanzsektor (+6,04%) am besten abgeschnitten, während der zinssensitive Immobiliensektor (-2,14%) und der Rohstoffsektor (-6,17%) zu den Verlierern gehört hätten. Charttechnisch betrachtet habe die Rally europäischer Aktien nach einem starken Jahresbeginn in den letzten Wochen an Schwung verloren, wie der abfallende Momentum-Indikator zeige. Dennoch habe der EURO STOXX 50 den Richtungswechsel zu aggressiveren Zinserwartungen bisher gut überstanden. Ein anhaltender Anstieg der Anleiherenditen erhöhe jedoch den Druck, sodass die Analysten das Aufwärtspotenzial als eingeschränkt erachten würden, da das obere Bollinger-Band sowie das 100% Fibonacci-Retracement wenig Luft nach oben lassen würden. Die hohe Resilienz der europäischen Börsen in diesem volatilen Umfeld spreche jedoch für technische Stärke. Auf der Unterseite sähen die Analysten bei der 4.200 Punktemarke eine Unterstützungszone, die von der 38-Tage-Linie flankiert werde. Zudem habe die 4.200 Punktemarke seit Ende Januar stets für verstärktes Käuferinteresse gesorgt.