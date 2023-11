Ganz anders der Blick auf 2024. Da sei von einem eher volatilen Aktienjahr auszugehen. Der US-Arbeitsmarkt bewege sich für Marko Behring zwar immer noch in einem eher neutralen Bereich, aber es seien Veränderungen wahrnehmbar: "Seit ihrem Tiefpunkt ist die US-Arbeitslosenrate in nur sechs Monaten von 3,4 Prozent auf aktuell 3,9 Prozent gestiegen. Unter der Oberfläche scheint sich ein gewisses konjunkturelles Gefahrenpotential aufzubauen, dass man beobachten sollte." Dazu passe auch die sich weiter abschwächende Inflation in Europa und den USA, so Behring: "Die nachgebende Dynamik der Inflation lässt Rückschlüsse auf die Konjunktur zu und könnte 2024 zum Problem werden."



Stichwort Konjunktur: Beim Blick auf einige konjunkturelle Frühindikatoren seien durchaus Warnsignale erkennbar. So seien in den USA die Einzelhandelsumsätze zuletzt rückläufig gewesen. Auch die Einkaufsmanagerindices zeigten ein eher wechselhaftes Bild, erläutert Marko Behring: "Der amerikanische Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe deutet auf Schwierigkeiten in diesem Sektor hin. Im Dienstleistungssektor hält er sich noch. Sollte das nicht mehr der Fall sein, wäre dies ein weiteres negatives Indiz für die konjunkturelle Entwicklung in 2024."



Anleger, die die Schwächephase des Sommers genutzt hätten, könnten sich gegenwärtig an den steigenden Kursen erfreuen - so auch die Vermögensverwaltung der Fürst Fugger Privatbank. Durch die Opportunitäten auf der Rentenseite hätten sich gute Restrenditen nutzen lassen. Marko Behring: "Wir haben ein breites Rentenportfolio strukturiert, das mit einer guten Restrendite von über 4 Prozent aufwarten kann. Gerade in Phasen, in denen die Aktienmärkte nicht laufen, sollte das Stabilität bei weiterhin attraktiven Erträgen und Ausschüttungen ermöglichen." Genau beobachten würde er die konjunkturelle Lage: "Vor allem ab 2024 halten wir uns auch Gewinnmitnahmen auf der Aktienseite offen, falls sich das Stimmungsbild deutlich verschlechtern sollte." (22.11.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang November streben die Märkte wie an der Schnur gezogen nach oben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In nur drei Wochen habe der CNN Fear and Greed Index von "Fear" auf "Greed" gedreht. Die Jahresendrally scheine in vollem Gange. Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, sehe auch keinen Grund, weshalb die Märkte auf der Zielgeraden schwächeln sollten: "In den letzten Wochen des Jahres versuchen viele Fondsmanager die Kurse zu stützen, um selbst eine gute Performance ausweisen zu können. Das dürfte zusätzlich zu einem entspannten und insgesamt freundlichen Jahresende beitragen."