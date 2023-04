DAX und EURO STOXX 50 hätten sogar neue Jahreshöchststände markieren können. Damit habe sich zwar die kurzfristige Stimmung der Anleger etwas aufgehellt. Dennoch würden die Zweifel an der Nachhaltigkeit des Kursaufschwungs überwiegen. Auf Sicht der kommenden sechs Monate sei die Mehrheit der Marktteilnehmer pessimistisch. Daraus könnte man zwar eine erhöhte Abgabebereitschaft im Falle neuerlicher Marktirritationen unterschiedlichster Art ableiten. Was aber, wenn die "Zweifel der Zweifler" sich nicht materialisieren würden? Dann dürfte die Kapitulation der Bären den Markt noch einmal beflügeln.



Der von den Analysten entwickelte Helaba-BEST-Indikator bestehend aus Bewertung, Erwartungen, Stimmung und Technik bewege sich derzeit weiterhin im neutralen Bereich und spreche somit für weiter steigende Notierungen. So stehe der DAX trotz des markanten Kursanstiegs noch immer leicht unterhalb seines fairen Wertes, der gegenwärtig bei rund 16.400 Punkten angesiedelt sei. Unter Bewertungsgesichtspunkten bestehe somit weiterer Kursspielraum, zumal DAX und EURO STOXX 50 inzwischen ein Übergewicht positiver Gewinnrevisionen verzeichnen würden.



Zwar hätten mit sentix- und ZEW-Konjunkturerwartungen die ersten Konjunkturbarometer des Euroraums für den Monat April enttäuscht. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob dies durch die ifo-Geschäftserwartungen bestätigt werde. Auch die anhaltende Skepsis unter den Anlegern spreche im Sinne der Kontraindikation eher für Aktien. Allein der mittelfristig orientierte technische Indikator bewege sich bereits am oberen Rand des Normalbereiches. Dies spreche künftig für eine langsamere Gangart. Insgesamt ergebe sich gegenwärtig bei Aktien noch kein Handlungsbedarf. Das Motto bleibe: Gewinne laufen lassen! (Ausgabe April 2023) (20.04.2023/ac/a/m)







