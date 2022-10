Ob die nominalen oder realen Renditen nun weiter steigen würden, hänge vom Verlauf der Inflation und den Leitzinserwartungen ab. In den USA bestehe die Chance, dass die Inflationsraten im Basisszenario ab Herbst langsam zurückgehen würden. Für die global bedeutendste Notenbank, die FED, dürfte dann der Leitzinsanhebungszyklus Ende Jahr bei 4,5% zum Stillstand kommen. Von dieser Warte aus betrachtet, scheinen die US-Leitzinserwartungen an den Terminmärkten angemessen, so die Experten von Swisscanto Invest. Viele Zinsbefürchtungen scheinen daher in den Renditen reflektiert zu sein, die Experten von Swisscanto Invest. Das Risiko bleibe eine hartnäckigere Inflation, die erneut zu einem Anstieg der Zinserwartungen führe. Die Wahrscheinlichkeit für das Risikoszenario würden die Experten von Swisscanto Invest jedoch als geringer als für das Basisszenario erachten.



Der Kanadische Dollar (CAD) habe sich seit Jahresanfang überdurchschnittlich entwickelt und insbesondere besser als andere prozyklische Währungen. Der CAD habe von einer schnelleren Zinsnormalisierung der Bank of Canada, einer soliden Binnenkonjunktur und höheren Energiepreisen profitiert. Die kanadische Währung dürfte nun aber weniger geldpolitische Unterstützung erhalten, die Konjunktur im Inland kühle sich ab und die globale Wachstumsverlangsamung laste auf den Energiepreisen. Die Experten von Swisscanto Invest sähen daher künftig weniger Potenzial für den CAD.



Die in Kürze beginnende Gewinnberichtssaison für das 3. Quartal stehe im Spannungsfeld zwischen verunsicherten Aktionären, die die Aktienkurse bereits hätten deutlich sinken lassen, und Finanzanalysten, deren Gewinnschätzungen sich nach wie vor auf hohen Niveaus bewegen würden. Das heiße, während Erstere bereits viel Ungemach vorweggenommen hätten, würden sich Letztere noch zuversichtlich zeigen. Die Experten von Swisscanto Invest würden erwarten, dass die tatsächlichen Unternehmensberichte überwiegend besser ausfallen würden als von Investoren befürchtet. Dafür sprächen die konjunkturellen Frühindikatoren, die zwar im 3. Quartal rückläufig gewesen seien, sich aber noch immer im Wachstumsbereich bewegt hätten. Dies dürfte die Aktienmärkte aufgrund des bereits eingepreisten Pessimismus eher stützen als belasten.



Dennoch spreche vieles für weniger optimistische Ausblicke der Unternehmen, was die Finanzanalysten dazu veranlassen sollte, ihre Schätzungen für die kommenden Quartale zu senken. Größere Marktkorrekturen als Reaktion darauf wären zu erwarten, wenn diese Ausblicke auf eine globale Gewinnrezession deuten würden. Das passiere aber in der Regel erst dann, wenn Unternehmen kaum noch eine andere Wahl hätten. Angesichts unserer Konjunkturprognosen scheint es dafür noch zu früh, so die Experten von Swisscanto Invest.



Die deutlichen Abschläge an den globalen Aktienmärkten seit Jahresbeginn seien vor allem auf die bereits vorgenommenen und noch erwarteten Leitzinserhöhungen der Zentralbanken zurückzuführen. Unter anderem steige durch höhere Zinsen der Faktor, mit dem die zukünftigen Gewinne abdiskontiert werden müssten. Dadurch sinke der Barwert des erwarteten Einkommensstroms, also der Aktienkurs. Dies spiegele sich im stark gesunkenen Kurs-Gewinn-Verhältnis wider. Zwar bestehe jetzt mehr Klarheit über die Absichten der Notenbanken, die Herausforderungen für Aktien würden aber nicht weniger. Denn durch das Zusammenspiel von höheren Zinsen, Ukraine-Krieg mit der drohenden Energiekrise in Europa und abnehmender Konjunkturdynamik bei erhöhtem Kostendruck steige das Risiko rückläufiger Gewinne.



Insofern würden die Experten von Swisscanto Invest die Aktienmärkte mit eher defensiver Sektorstruktur oder diejenigen, die aufgrund ihrer Liquidität als eher sichere Häfen gelten würden, weiterhin als attraktiv erachten. Dazu würden die Experten unter anderem die Schweiz und die USA zählen. Beide seien allerdings im Vergleich zu den anderen Märkten hoch bewertet. Insofern könnten sie ihre Qualitäten in den kommenden Monaten nur dann richtig ausspielen, wenn die Zentralbanken ihre Schrauben nicht nochmals stärker anziehen müssten als aktuell erwartet. (05.10.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Parallel zur Neubeurteilung der Geldpolitik haben sich die konjunkturellen Aussichten in allen großen Wirtschaftsräumen nochmals verdüstert, so die Experten von Swisscanto Invest.Während in Europa die Energiekrise als Hauptursache für den neuerlichen Stimmungseinbruch verantwortlich sei, würden in den USA die höheren Finanzierungskosten die zinssensitiven Wirtschaftsbereiche belasten wie den Wohnungsbau, den Autoverkauf und die Ausrüstungsinvestitionen, während sich der private Konsum nach wie vor ansprechend entwickele. China kämpfe aufgrund des Festhaltens an der Null-Covid-Strategie weiterhin mit der Eindämmung der Coronapandemie, einem Einbruch des Immobiliensektors und einem sich abschwächenden Außenhandel.Vor diesem Hintergrund hätten die Experten von Swisscanto Invest ihre globale Wachstumsprognose für nächstes Jahr nochmals leicht nach unten korrigiert und würden lediglich noch mit einer Expansionsrate der Weltwirtschaft von 1,5% rechnen. Dies komme angesichts eines Potenzialwachstums von annähernd 3% einer globalen (Wachstums-)Rezession gleich. Zu einer ausgewachsenen Rezession werde es in der Eurozone, in Großbritannien und in manchen Schwellenländern kommen, während sich die US-Wirtschaft in den nächsten Quartalen wohl an der Schwelle einer Rezession bewegen werde. Die Risiken für einen stärkeren Wirtschaftseinbruch als von den Experten von Swisscanto Invest erwartet seien allerdings nicht von der Hand zu weisen.