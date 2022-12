Die Ölpreise würden in einem volatilen Handel erneut abrutschen. Es gibt derzeit so viele treibende Kräfte auf dem Ölmarkt, und die düsteren Konjunkturaussichten, die sich aus der hawkishen Botschaft der Zentralbank in dieser Woche ergeben haben, scheinen bis zum Wochenende die dominierende Kraft zu sein, so Erlam.



Für Erlam bleibe es interessant, wie die Preise auf die Tiefststände vom Dezember reagieren würden, sollten sie erneut getestet werden, wobei das Niveau von WTI auch den Punkt darstelle, an dem das Weiße Haus angedeutet habe, mit dem Auffüllen der SPR zu beginnen. Wir werden sehen, inwieweit der Preis dadurch einen Boden findet, aber kurzfristig könnte er zumindest eine gewisse Unterstützung bieten, so Erlam.



Es war nicht die beste Woche für Gold, das nach den US-Inflationsdaten vom Dienstag kurz vor einem Ausbruch nach oben zu stehen schien. Die FED schien diesen Hoffnungen kurzfristig ein Ende zu setzen, und eine Welle der Risikoaversion gegen Ende der Woche hat den Dollar und die Renditen in die Höhe getrieben, was das gelbe Metall zusätzlich belastet hat, so Erlam.



Da die Dynamik bereits im Vorfeld der Ereignisse dieser Woche nachgelassen habe, könnte eine gewisse Erschöpfung in Verbindung mit den falkenhaften Kommentaren zu einer Korrektur führen. Der Preis habe in den letzten Tagen eine gewisse Unterstützung bei USD 1.770-1.780 erfahren, wobei die nächste wichtige Marke bei USD 1.760 und dann bei USD 1.730 liege.



Der Aufschwung von Bitcoin sei nur von kurzer Dauer gewesen und er befinde sich jetzt wieder bei etwa USD 17.000. Es sei von vornherein klar gewesen, dass es schwierig sein würde, an die Gewinne der ersten Woche anzuknüpfen, und die Welle der Risikoscheu an den Märkten habe ausgereicht, um den Bitcoin erneut zu Fall zu bringen. Es werde einiger positiver Schlagzeilen und einer deutlich verbesserten Risikobereitschaft an den Märkten bedürfen, um den Kurs kurzfristig wieder in Richtung USD 20.000 zu treiben. (16.12.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte gehen mit gedrückter Stimmung in die Weihnachtszeit, da die Zentralbanken in dieser Woche ihre Absicht bekräftigt haben, die Zinsen zu erhöhen, so Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA bei OANDA.Die Aussicht auf eine Weihnachtsrally schwinde, je näher wir dem Jahresende 2022 kommen würden, ganz im Einklang mit dem restlichen Jahresverlauf. Im Dezember sei die Zuversicht gewachsen, dass die politischen Entscheidungsträger zu Beginn des neuen Jahres für Optimismus sorgen könnten, aber stattdessen hätten sie die Rolle des Grinchs übernommen und den Feierlichkeiten ein schnelles Ende bereitet.Wenn man bedenke, wie sehr sich die Anleger auf das bevorstehende Ende des Straffungszyklus freuen würden, könne man die Haltung der Zentralbanken verstehen. Die kleinste Andeutung einer Pause im Zinserhöhungszyklus werde wahrscheinlich zu einer Lockerung der finanziellen Bedingungen führen und damit ihre Bemühungen untergraben, die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.