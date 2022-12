Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diese Woche ist mit relevanten Datenveröffentlichungen nur so gespickt, so die Analysten der DekaBank.



Zum einen würden die Inflationsdaten aus den USA zeigen, ob sich die Hoffnungen auf spürbare Inflationsrückgänge bestätigen würden. Auch bei den am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden Zinsentscheiden von FED und EZB sei die große Frage für die Märkte, ob sie im Nachgang der Sitzungen ihre Erwartungen für den Zinshochpunkt weiter nach oben verschieben müssten. Die Einkaufsmanagerindices am Freitag sollten darüber hinaus signalisieren, dass der wirtschaftliche Abschwung nicht ganz so stark ausfallen dürfte, wie noch vor einigen Wochen angenommen. Selbst wenn sich die Erwartungen an den Märkten nicht groß verändern sollten, dürfte es zu Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt kommen. Zumindest aber müsse mit einem sehr volatilen Wochenverlauf gerechnet werden. (Ausgabe vom 12.12.2022) (13.12.2022/ac/a/m)





