Die Kursverluste von Goldman Sachs (ISIN US38141G1040 / WKN 920332) hätten am Dienstag den Dow Jones Industrial belastet. Die Goldman-Aktien seien ein Schwergewicht im US-Leitindex. Der Dow habe 0,71 Prozent auf 32.656,70 Punkte verloren, während sich andere wichtige Indices besser gehalten hätten. So habe der breit gefasste S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) nur um 0,30 Prozent auf 3.970,15 Zähler nachgegeben. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe 0,13 Prozent tiefer bei 12.042,12 Punkten geschlossen.



Die Börsen Asiens hätten am Mittwoch zugelegt. Rückenwind habe eine Aufhellung der Stimmung in Chinas Industrie nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen geliefert. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index sei zuletzt um dreieinhalb Prozent gestiegen und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen habe um gut ein Prozent zugelegt. In Tokio habe der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) mit 0,3 Prozent im Plus geschlossen.



Am heutigen Handelstag stünden auf der Konjunkturseite Inflationsdaten für Deutschland auf dem Programm. Auf Unternehmensseite stehe der Investor Day von Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) im Fokus. Zudem dürfte eine Kaufempfehlung von J.P. Morgan die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) beflügeln. Positive Analystenkommentare habe es auch zu AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6 / WKN A0WMPJ) gegeben. Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655) trumpfe mit einem weiteren Auftrag auf. Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) könnte jüngsten Berechnungen zufolge schon bald in den DAX aufsteigen. Unter Druck stehe hingegen ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777). Der Medienkonzern verschiebe kurzfristig die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses, wie am Dienstagabend bekannt geworden sei. Am Abend nach US-Börsenschluss gebe es außerdem Zahlen von Salesforce.com (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V).



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (01.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX bleibt auf Schlingerkurs um seine 21-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach leichtem Abschlag am Dienstag taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart wieder 0,2 Prozent höher auf 15.393 Punkte. Nach oben hin bremse die Charthürde um 15.500 Punkte. Das untere Anlaufziel der aktuellen Handelsspanne liege bei 15.162 Punkten.Vor allem Gewinne an Chinas Börsen würden dem DAX helfen. Die chinesische Industrie befinde sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für Februar zeige. Dieser habe deutlich stärker zugelegt als erwartet und sei auf den höchsten Stand seit April 2012 geklettert.