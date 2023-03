Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt herrscht geduldiges Abwarten auf die US-Zahlen am Nachmittag, so die Analysten der Helaba.FED-Chef Powell habe betont, dass die Zinsentscheidung von der Stärke der eingehenden Daten abhänge, insbesondere von den Verbraucherpreisen und dem Arbeitsmarktbericht. Insofern würden die Daten eine besonders wichtige Rolle spielen. Inzwischen würden Marktteilnehmer mehrheitlich davon ausgehen, dass die Zinsen im März um 50 BP angehoben würden. Insofern scheine das Belastungspotenzial für den Aktienmarkt überschaubar zu sein.Das technische Bild des DAX sei indes uneinheitlich. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des deutlich sinkenden ADX nehme die Wahrscheinlichkeit einer Korrekturphase und eines Auslaufens des Aufwärtsimpulses zu. Dafür spreche auch, dass erste Indikationen auf eine schwache Eröffnung schließen lassen würden. (10.03.2023/ac/a/m)