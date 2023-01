Auf Sektorebene könnte sich die gute Wertentwicklung defensiver Bereiche mittelfristig zwar fortsetzen, die Bewertungen würden hier jedoch für einen Einstieg bereits vergleichsweise hoch erscheinen. Stattdessen könnten eher günstige zyklische Sektoren in den Fokus rücken. Vor allem Aktien aus den Bereichen Finanzen, Grundstoffe (ausgenommen Chemiewerte) und Energie würden derzeit zum Teil Bewertungen bieten, die deutlich unter ihrem jeweiligen langjährigen Durchschnitt liegen würden.



Regional könnte ein Anlegerfokus 2023 auf Europa liegen. Die jüngsten Bewertungsabschläge seien hier überproportional hoch gewesen - und aus Sicht der Deutschen Bank zum Teil überzogen. Umfangreiche Fiskalprogramme und robuste Arbeitsmärkte sollten den privaten Konsum stützen, die erwartete Wiedereröffnung der für europäische Unternehmen sehr wichtigen chinesischen Volkswirtschaft könnte den Notierungen positive Impulse verleihen.



Der US-Aktienmarkt bleibe schon allein aufgrund seiner globalen Dominanz ein wichtiges Anlageziel. Seine Technologielastigkeit und dadurch bedingte höhere Zinssensitivität seien Risiko und Chance zugleich. Anleger müssten hier die Entscheidungen der US-Notenbank im Blick behalten.



Aus der Gruppe der Schwellenländer würden die asiatischen Märkte am interessantesten bleiben. Hohe Kapitalabflüsse in sichere Häfen hätten die Bewertungen etwa in Südkorea, Taiwan und China 2022 stark fallen lassen, am koreanischen Aktienmarkt um bis zu 30%. Ein Trend, der sich zum Teil bereits wieder umgekehrt habe - was sich bei einer Verbesserung des makroökonomischen Umfelds verstetigen könnte. Auch der indische Aktienmarkt, der sich in den vergangenen Monaten unter stärkeren Schwankungen gut behauptet habe, bleibe eine Option. Mit einem für die kommenden zwölf Monate erwarteten KGV von gut 20 sei der Gesamtmarkt zwar vergleichsweise hoch bewertet, aber mit Blick auf die anhaltend hohe wirtschaftliche Dynamik des Landes nicht zu teuer. (Kapitalmarktausblick Januar 2023) (11.01.2023/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Die nominalen Unternehmensgewinne 2023 könnten sich robust entwickeln und trotz der insgesamt eher schwachen Konjunkturaussichten in den nächsten Monaten auf Vorjahresniveau einpendeln, so die Analysten von Postbank Research.Optimistisch würden zum einen die starken Arbeitsmärkte, zum anderen die sukzessive Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft stimmen. Hinzu kämen umfangreiche Investitionen in Modernisierung, Digitalisierung und grüne Transformation der Wirtschaft. Auch die erwartete Rezession dürfte relativ milde ausfallen. Anhaltend hohe Energiepreise sollten insbesondere die Gewinne von Unternehmen aus dem Energiesektor stützen. Das gelte auch für Grundstoffe, Minen oder Bergbau. Der Finanzsektor werde voraussichtlich weiter von den erhöhten Zinsniveaus profitieren - ein Einbruch der Gewinnmargen sei derzeit nicht erkennbar.