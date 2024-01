In der langfristigen Historie des US-Aktienindex S&P 500 würden 99 Jahre zur Auswertung zur Verfügung stehen. Als häufigstes Ergebnis sei zu beobachten, dass sowohl der Monat Januar als auch das Gesamtjahr von steigenden Kursen geprägt seien, in 52 von 99 Fällen. So weit, so gut - am zweithäufigsten sei jedoch ein negativer Januar, der in ein positives Jahr gemündet sei, was 21 Mal der Fall gewesen sei. Dies sei häufiger der Fall als die Kombination aus negativem Januar und negativem Jahr, die 17 Mal aufgetreten sei. "Wenn ein negativer Januar das Jahr häufiger nicht vorhersagen konnte, dann können wir hier keine wahrsagerischen Fähigkeiten erkennen. Daraus können wir lediglich ableiten, dass Aktien sowohl in Monaten als auch in Kalenderjahren deutlich häufiger steigen als fallen. Und das halten wir für eine ziemlich gut belegte Tatsache", erkläre Thomas Grüner.



Es liege die Vermutung nahe, dass der "Januar-Effekt" aktuell aus zwei Gründen eine erhöhte Aufmerksamkeit erhalte. Erstens habe es in den letzten beiden Kalenderjahren "funktioniert". Im Jahr 2022 hätten der S&P 500 und der MSCI World Index ihren jeweiligen Höchststand gleich zu Beginn des Jahres markiert, anschließend hätte der negative Januar in einen Bärenmarkt gemündet. Im Jahr 2023 seien sowohl der Januar als auch das Gesamtjahr deutlich positiv verlaufen. Und durch den Rezenzeffekt sei den Daten der jüngsten Vergangenheit eben tendenziell eine hohe Bedeutung zugeschrieben worden. Zweitens sei die Diskussion um den Januar-Effekt verstärkt aufaufgetreten, nachdem sich ein paar Tage mit negativer Volatilität abgespielt hätten. Dies verdeutliche, dass viele Anleger das Jahr 2024 mit einer negativen Grundstimmung begonnen hätten, die zu einer Extrapolation kurzfristig negativer Entwicklungen verleite.



Aktienmärkte seien volatil und würden keinen vorgefertigten Mustern folgen. "Normale Volatilität geht oft mit Gegentrends einher, bei denen die führenden Kategorien härter getroffen werden, wie beispielsweise in der Korrektur im vergangenen Jahr. Große Wachstumstitel waren während der Rally bis Juli führend, gerieten aber in der Korrekturbewegung ins Hintertreffen. Anschließend übernahmen sie erneut die Führungsrolle, als der Kurs in Richtung neuer Rekordstände aufgenommen wurde. Wachstumstitel werden nicht immer auf der Gewinnerseite stehen, und eine Verschiebung hin zu Value-Titeln im Laufe dieses Jahres würde uns nicht schockieren", führe Thomas Grüner aus. Diese Überlegungen könnten bei der Festlegung des Investmentstils im Jahr 2024 wichtig sein - und diese seien offensichtlich völlig unabhängig von der Rendite, die im Monat Januar erreicht werde.



"Für das Jahr 2024 ist nicht entscheidend, wie sich der Monat Januar entwickeln wird. Vor uns liegt ein spannendes Jahr und wir gehen davon aus, dass der laufende Bullenmarkt auf globaler Ebene fortgesetzt wird. Aus dem übergeordneten Blickwinkel dürfte es also eine kluge Entscheidung sein, Ruhe zu bewahren", fasse Thomas Grüner zusammen. Die Herausforderung für investierte Anleger würde darin bestehen, Phasen mit negativer Volatilität emotional zu meistern. (11.01.2024/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn eines Börsenjahres kommt immer wieder der "Januar-Effekt" zur Sprache - welcher besagt, dass die erzielte Rendite in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres eine verlässliche Indikation für das Gesamtjahr darstellen, so die Experten von Grüner Fisher Investments."Wie bei allen saisonalen Vorhersagen raten wir, sich nicht darauf einzulassen: Der Januar besitzt keine Vorhersagekraft für die nachfolgenden elf Monate des Jahres, egal welcher Zeitraum oder welche Anzahl an Handelstagen betrachtet werden", ordne Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments, ein.