Der Deutsche Aktienindex (DAX) verzeichne seit Ende September ein Kursplus von mehr als 20%. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Bewertungen der vergangenen zehn Jahre sei der DAX aber nicht übermäßig teuer. Dennoch könnte auf die Rally eine höhere Volatilität folgen. Verglichen mit Bundesanleihen sei der Leitindex derzeit so unattraktiv wie lange nicht mehr. Die Aktienrisikoprämie - das Maß für die zu erwartende Überrendite zu 10-jährigen Anleihen - liege deutlich unter den langjährigen Durchschnittswerten.



Unterdessen hätten sich mit der Wiedereröffnung Chinas nicht nur die Aussichten für europäische Aktien, sondern auch die für Anteilsscheine aus den Schwellenländern Asiens aufgehellt. Die Portfoliomanager seien gerade für China wieder ausgesprochen optimistisch. Rückenwind dürfte auch die globale Tourismusbranche erhalten. Vor der Pandemie hätten chinesische Reisende fast 20% aller internationalen Tourismusausgaben generiert. Gefragt seien zuletzt auch Aktien europäischer Reise- und Freizeitunternehmen gewesen, die seit Jahresbeginn den Gesamtmarkt übertroffen hätten.



Die US-Regierung habe mit dem Inflation Reduction Act (IRA) eine weitere Runde im Rennen um die Vormacht bei erneuerbaren Energien eingeläutet. Das Gesetz sehe die Kapazitätserhöhung für die Erzeugung grünen Stroms in den USA bis Ende 2032 um 700 Gigawatt (GW) auf etwa 1000 GW vor. Die Emissionen sollten bis 2030 um etwa 40% gesenkt werden. Das 370 Milliarden US-Dollar schwere Fiskalpaket solle Investitionen in den Ausbau regenerativer Energien und die Entwicklung technologischer Lösungen etwa zur Strom- und Kohlenstoffspeicherung oder Nutzung klimaneutraler Brennstoffe beschleunigen. Analysten würden Gesamtinvestitionen von mehr als 1 Billion US-Dollar erwarten.



In Europa werde das neue Gesetz als Bedrohung für die eigene Industrie wahrgenommen, weil das IRA auch auf den Ausbau lokaler Lieferketten abziele. Europäische Unternehmen, so die Befürchtung in der EU, könnten benachteiligt werden, Marktanteile verlieren oder Teile ihres Geschäfts in die USA verlegen. Nun sollten auf EU-Ebene Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energielösungen vereinfacht werden und eine stärkere Förderung von Investitionen ermöglicht werden. Inzwischen sei ein interner Entwurf durchgesickert. Darin vorgesehen seien Investitionen in den Aufbau heimischer Produktion von Sonnen- und Windkraft, Batterien, Wärmepumpen und Wasserstoff im Umfang von mehr als 170 Milliarden Euro. Die Summe solle zusätzlich zum 300 Milliarden Euro umfassenden REPowerEU-Programm kommen. Die grüne Transformation könnte damit bis 2033 insgesamt Investitionen von etwa 4 Billionen Euro auslösen. (Kapitalmarktausblick Februar 2023) (13.02.2023/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien sind wieder attraktiv: In den vergangenen drei Monaten haben sie sich im Vergleich zu ihren US-Pendants so gut entwickelt wie seit 30 Jahren nicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Gründe: Während sich in den USA die Anzeichen für eine milde Rezession verdichten würden, würden die Daten aus der Eurozone signalisieren, dass die zuvor erwartete Rezession wohl ausbleibe. Die Wachstumsaussichten hätten sich deutlich verbessert. Dazu dürften auch die stark gefallenen Gaspreise beitragen. Besonders positiv wirke sich für die vergleichsweise eng mit China verzahnte europäische Volkswirtschaft das Ende der dortigen Null-COVID-Strategie aus. Auf Unternehmensebene würden aktuell die Gewinnschätzungen stärker für europäische als für US-Konzerne sprechen. Außerdem dürfte erstmals die Gesamtrendite aus erwarteten Aktienrückkäufen und Dividenden mit rund 5% in Europa höher ausfallen als in den USA (4%).