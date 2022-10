Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt bleibt es volatil, so die Analysten der Helaba.Der DAX sei im Plus gestartet, habe die anfänglichen Gewinne aber nicht halten können. Zum Ende des Tages habe ein Minus von 0,4% zu Buche gestanden. Der Markt bleibe anfällig, denn wegen der zahlreichen Belastungsfaktoren dürfte es kaum zu strategischen Engagements kommen. Immerhin sollte ein solider Arbeitsmarktbericht die Rezessionssorgen nicht größer werden lassen.Der DAX sei nach mehrfachen Versuchen daran gescheitert, die 21-Tagelinie zu überwinden, die heute bei 12.613 Punkten verlaufe. Kurse darüber würden Potenzial bis 12.915/36 eröffnen. Hier lägen das 61,8%-Retracement des letzten Abwärtsimpulses und das Hoch vom 20. September. Erste Unterstützungen würden die Analysten bei dem am Dienstag gerissenen Kursgap im Bereich 12.359/12.228 lokalisieren. (07.10.2022/ac/a/m)