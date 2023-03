- "Derzeit wird ein "no landing" diskutiert, also gar keine Landung. Sinngemäß etwa: Tun wir einfach so, als wäre nichts."



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bei den meisten Konjunkturprognosen für das Jahr 2023 ging es eigentlich nur um eine Frage: "Kommt eine harte Landung oder gelingt es der Wirtschaft, weich aufzusetzen?", so Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank.Mittlerweile mache aber noch eine dritte Option die Runde, berichte Norbert Frey: "Derzeit wird ein "no landing" diskutiert, also gar keine Landung. Sinngemäß etwa: Tun wir einfach so, als wäre nichts." Vielleicht wachse die Wirtschaft ja einfach so weiter. Frey halte dies nur in manchen Regionen für möglich.So gelänge der Neustart Chinas nach der Aufhebung der "Null-Covid-Politik" überraschend schnell und die Wirtschaftsprognosen müssten angehoben werden. "Leider sieht es in Deutschland nicht ganz so rosig aus", sage Norbert Frey. "Gerade wurde das BIP für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Es sank unerwartet stark um 0,4%. Das verheißt auch für das erste Quartal 2023 nichts Gutes." Gesunkene Konsumausgaben der Verbraucher und verringerte Investitionen der Unternehmen hätten die Konjunktur ausgebremst. Sinke das BIP zwei Quartale in Folge, sprächen Ökonomen von einer "technischen Rezession". Damit wäre Deutschland in eine Winterrezession gerutscht. Ein deutlich kräftigeres Wachstum zeichne sich für die USA ab, zumindest nach dem "GDPNOW"-Modell der Fed of Atlanta. Ihm zufolge sei für das erste Quartal sogar ein Wachstum von 2,2% möglich.Frey bleibe unbeeindruckt: "Das alles ändert nichts am grundsätzlichen Inflationsproblem. Im Gegenteil: Es kann sich sogar noch verschärfen." Je länger die Wirtschaft boome und neue Arbeitsplätze schaffe, desto dauerhafter dürfte die ohnehin hartnäckige Dienstleistungsinflation werden. Er meine: "Dass die Notenbanken bald die Zinsanhebungen beenden, dürfte jedenfalls vom Tisch sein." Auch wenn sich die Unternehmensgewinne bislang überraschend gut gehalten hätten, sei die Kursrally der letzten Wochen vor diesem Hintergrund schwer nachvollziehbar. Frey sage: "Aktuell sorgen nicht Erträge für Kursgewinne, sondern Bewertungen." Das liege an den Realzinsen. "Die Kursanstiege dürften größtenteils auf Markttechnik zurückgehen." Short-Positionen seien eingedeckt worden, taktische Positionen ausgebaut.Zitate Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: