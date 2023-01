Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu erneuten Kursgewinnen gekommen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe 0,35% höher bei 15.187 Zählern geschlossen. Das seien etwa 1.200 Punkte mehr als am Jahresanfang. Für wenig Einfluss habe die ZEW-Umfrage gesorgt, obwohl der Saldo der Konjunkturerwartungen überraschend deutlich habe zulegen können und erstmals seit Februar letzten Jahres wieder im Plus sei.Am Aktienmarkt scheine inzwischen viel Positives eskomptiert zu sein. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob der Anstieg voreilig gewesen sei oder nicht. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Berichtssaison verwiesen, die bereits gestartet sei. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine erneut freundliche Eröffnung schließen lassen. (18.01.2023/ac/a/m)