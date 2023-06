Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es nach den Verlusten der vergangenen Tage zu einer Erholung gekommen, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe im Plus eröffnet und die Gewinne bis zum Schluss halten können. Während der Schuldenstreit in den USA kein Thema mehr sei, würden die Notenbanken wieder verstärkt in den Fokus rücken. Zuletzt hätten einige FED-Vertreter eine Pause im Zinserhöhungszyklus angedeutet. Viel hänge wohl davon ab, wie der heutige Arbeitsmarktbericht ausfallen werde. Aber auch die US-Inflation spiele eine wichtige Rolle. Die Maizahlen gebe es allerdings erst in der übernächsten Woche - am Tag vor der FOMC-Entscheidung. Nachlassende Zinssorgen sollten den Aktienmarkt eigentlich stützen, es sei denn, zeitgleich würden die Konjunktursorgen wieder größer.Von technischer Seite könne trotz der Erholung noch kein grünes Licht gegeben werden. Positiv hervorzuheben sei allerdings, dass die 55-Tagelinie, die heute bei 15.673 verlaufe, einem Test standgehalten habe. Wichtig wäre es, das Gap bei 15.889 zu schließen und folgend die 21-Tagelinie bei 15.944 zu überwinden. Erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Insofern sollte sich das Chartbild weiter aufhellen. (02.06.2023/ac/a/m)