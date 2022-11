Erstaunlicherweise sei außer den immensen Kursverlusten kaum etwas von Kapitulation in den disruptiven Wachstumsmärkten der vergangenen Jahre zu spüren; den "Kampf" habe hier noch niemand eingestellt. Nach wie vor würden der Glaube an den unaufhaltsamen technologischen Fortschritt und die Aussichten auf enormes zukünftiges Marktpotenzial die Diskussionen unter Analysten und Anlegern dominieren. Diese unzerstörte Hoffnung zeige sich auch weiterhin anhand der Kapitalflüsse bei den bekanntesten und beliebtesten Produkten in diesem Segment. Globalen Leuchtturmcharakter habe der ARK Innovation Fonds der US-amerikanischen Fondsmanagerin Catherine Wood, der trotz eines Wertrückgangs von 60% in den ersten zehn Monaten des Jahres im gleichen Zeitraum rund 1,4 Mrd. USD neue Anlegergelder habe einsammeln können. Ein beliebtes ETF eines anderen Anbieters, das mit dreifachem Hebel auf Halbleiteraktien setze und seit Jahresbeginn deutlich über 80% an Wert eingebüßt habe, habe sogar 6,3 Mrd. USD an frischem Geldzufluss verbuchen können. Ohne die negativen Vorzeichen vor den Performancezahlen würde hier eher der Eindruck von Euphorie, aber sicher nicht von panischer Kapitulation erweckt!



Sehe dies am breiten Markt anders aus? Aufschluss hierüber gebe z.B. regelmäßig die monatlich erscheinende Fondsmanagerumfrage der Bank of America (BofA), über die auf Bloomberg Mitte Oktober mit der Überschrift "Fondsmanagerumfrage der BofA schreit nach Kapitulation'" berichtet worden sei. Im Artikel heiße es, "die Stimmung von Fondsmanagern in Bezug auf Aktien und das Wachstum der Weltwirtschaft ( ) signalisiert eine vollständige Kapitulation." Und weiter: "(Die Strategen) verweisen darauf, dass die Anleger inzwischen 6,3% ihrer Portfolios in bar halten. Einen so hohen Wert gab es seit April 2001 nicht. Mittlerweile gaben 49% der Umfrageteilnehmer an, Aktien unterzugewichten." Tatsächlich habe sich die Stimmung im Laufe des Jahres merklich eingetrübt, was auch durch andere vergleichbare Umfragen bestätigt werde. Doch angesichts der oben genannten Zahlen bereits von einer Kapitulation zu sprechen, würden die Experten von ETHENEA für deutlich verfrüht halten.



Die größte Diskrepanz unter Marktteilnehmern bestehe weiterhin zwischen der Meinung und der Positionierung. Während es durchaus schwierig bis nahezu unmöglich sei, angesichts der Vielzahl an weltweiten Krisenherden - viele davon struktureller Natur und mit sich zuspitzender Tendenz - einen positiven Ausblick zu zeichnen, würden die strategischen Positionierungen und großen Mittelbewegungen noch ein anderes Bild zeigen. Einzig europäische Aktienfonds würden seit Jahresbeginn signifikante Mittelabflüsse ausweisen. In anderen Regionen der Welt kämen die Mittelzuflüsse gerade erst ins Stocken. Und das nach einem Jahr 2021, in dem die Mittelzuflüsse in Aktienfonds laut Zahlen von Goldman Sachs in etwa so hoch gewesen seien wie in den vorangegangen 20 Jahren zusammen.



Eine andere Umfrage von J.P. Morgan habe im September ebenfalls etwas Licht in die gegenwärtige Aktienpositionierung von professionellen Anlegern gebracht. Diese seien gebeten worden, ihre aktuelle Positionierung in ihre eigene historische Positionierungsbandbreite einzuordnen. Lediglich 13% hätten sich in den untersten drei Dezilen befunden - das Gros habe irgendwo in der Mitte ihrer eigenen historischen Bandbreite gestanden. Analog zu den oben genannten 49% an Marktteilnehmern, die Aktien derzeit untergewichten würden, bleibe erneut festzuhalten: Wirkliche Kapitulation sehe anders aus!



Aus zahlreichen Gesprächen mit Kunden und anderen Marktteilnehmern lasse sich die gegenwärtige Gemütslage vieler Anleger am besten mit "angespannt" zusammenfassen. Die Herausforderungen seien bekannt, aber die Theorie sowie die Erfahrungen der letzten Jahre hätten gelehrt, dass Aussitzen eine veritable Strategie sei, oder sein solle. Zumindest sei sie es in der Vergangenheit gewesen. Denn auch in der globalen Finanzkrise sei schließlich die Welt nicht untergegangen und Börsenindices hätten irgendwann wieder neue Höchstkurse erreicht.



Aussitzen sei dagegen nicht die bei ETHENEA verfolgte Strategie. Die Experten von ETHENEA würden lieber agieren! Auf Herausforderungen, auf Gefahren, auf eine sich verändernde Welt. Die Experten von ETHENEA würden wissen, dass viele Anleger ihre eigene, psychische Risikotragfähigkeit tendenziell überschätzen würden. Dass oft erst dann reagiert werde, wenn sich Panik ausbreite. Hiervor möchten die Experten von ETHENEA ihre Anleger bestmöglich schützen, indem sie ihr Management nicht nur auf langfristigen, sondern auch auf mittelfristigen - und wo möglich gar kurzfristigen - Kapitalerhalt ausrichten würden.



Ob die große Kapitulation am Ende wirklich komme? Die Experten von ETHENEA würden es nicht wissen. "This time is different" - dieses Mal sei es anders - habe durchaus Argumente. Glaube man den volkswirtschaftlichen Prognosen, so werde die gegenwärtige wirtschaftliche Schwächephase nicht mit deutlich erhöhter Arbeitslosigkeit einhergehen. Und laut dem jüngsten Quartalsbericht der Bank of America hätten zumindest deren amerikanische Bankkunden aktuell noch deutlich höhere Einlagen als es vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen sei. Alles gute Gründe, warum die gefallenen Kurse bis dato keinen gesteigerten Leidensdruck auf die Anleger ausüben würden. Dennoch bleiben wir bis auf weiteres eher vorsichtig, so die Experten von ETHENEA. Das laufende Jahr habe schließlich bewiesen, dass die Kursrückgänge auch ohne Kapitulation der Anleger bisweilen sehr empfindlich ausfallen könnten. (Ausgabe 11 vom November 2022) (07.11.2022/ac/a/m)







Im Oktober, als die bedeutendsten Aktienindices neue Jahrestiefs markierten, war vermehrt von der Kapitulation vieler Anleger zu lesen, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Stimme das? Hätten weite Kreise von Anlegern die Flinte ins Korn geworfen und die Aussicht auf künftig steigende Aktienkurse ad acta gelegt? Unter Gesichtspunkten der Verhaltensökonomie wäre dies durchaus als konstruktives Zeichen für die künftige Entwicklung der Aktienmärkte zu werten. Ein Zeichen, auf das nicht wenige antizyklisch agierende Anleger sehnsüchtig warten würden.Sicherlich sei Anlegern schon mal eine Grafik begegnet, in der die mentale Verfassung eines beispielhaften Anlegers in den unterschiedlichen Phasen eines Börsenzyklus schematisch dargestellt sei. Während der Börsenhausse breite sich zunehmend Optimismus aus, der mit der Zeit auch in überschwängliche Euphorie münden könne. Diese positive Grundstimmung sei ansteckend und verbreite sich in der Regel auch abseits alteingesessener Anlegergruppen. Gier beziehungsweise die Aussicht auf einfach verdientes Geld würden oftmals zu einem markanten Leitmotiv. Den letzten Höhepunkt einer solchen Phase haben wir 2020/21 mustergültig miterleben können, so die Experten von ETHENEA.Unweigerlich komme in jeder Übertreibungsphase irgendwann der Punkt, an dem die Kurse nicht mehr weiter steigen würden. Während erste nennenswerte Rücksetzer meist noch als Chance auf einen günstigen Einstieg gesehen würden, könne die Gefühlslage bei weiter fallenden Kursen im Zeitverlauf zunächst in Anspannung, Beunruhigung, später dann auch in Angst, Verzweiflung und schließlich in panische Kapitulation umschlagen. Die Experten von ETHENEA würden sich die Frage stellen, wo wir aktuell in diesem Börsenzyklus stünden. Laufe schon Blut durch die Straßen, wie es einst John D. Rockefeller sehr brachial formulierte? ("The way to make money is to buy, when blood is running in the streets!", John D. Rockefeller)