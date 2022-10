Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu deutlichen Kursgewinnen ist es am Aktienmarkt gekommen, so die Analysten der Helaba.Gute Vorgaben aus den USA und Fernost infolge nachlassender Zinserhöhungserwartungen hätten den DAX um 3,8% nach oben geschoben. Der Leitindex habe 460 Punkte höher bei 12.670 geschlossen. Gegenüber dem Tief von Montag habe er annähernd 800 Punkte zulegen können. Wie nachhaltig diese Bewegung sei, werde sich noch zeigen müssen. Viele Anleger, die auf weiter sinkende Kurse gesetzt hätten, dürften auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Viel Negatives sei wohl eingepreist.Zudem seien deutsche Standardwerte inzwischen unterbewertet, was sich auf Basis wichtiger Bewertungsansätze, wie beispielsweise dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, ablesen lasse. Zwar schließe das nicht aus, dass es zu erneuten Kursverlusten kommen könne. Allerdings würden die Hoffnungen auf eine Bodenbildung steigen. (05.10.2022/ac/a/m)