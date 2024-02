In dieser Handelswoche würden u.a. die nachfolgenden europäischen Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen: Schneider Electric, Stellantis, Safran, Pernod Ricard, Airbus, ENI und Kingspan. Angesichts zunehmender Bedenken bezüglich des Wachstums der europäischen Wirtschaft und der immer taubenhafteren Haltung der EZB, würden die am Mittwoch veröffentlichten BIP-Zahlen des Euroraums entscheidende Einblicke in die ökonomische Situation bieten.



Der Dow Jones habe sich in der vergangenen Woche flach mit minimalen Kursgewinnen von 17 Punkten entwickelt. Er habe bei 38.672 Punkten, also fast unverändert zur Vorwoche geschlossen. Besser hätten sich Halbleiter-Aktien mit einem Plus von 5,3% entwickelt, aber auch die Tech-Riesen und der Russell 2000 hätten sich gut mit Kursgewinnen von 2,6% bzw. 2,4% auf Wochenbasis entwickelt. Gemischte Quartalszahlen habe es bei den Dow-Komponenten Disney gegeben, die positiv überrascht hätten und Amgen, die enttäuscht hätten. Unterstützt worden seien die Aktienkurse von einem starken ISM Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex für Januar, der mit einem Wert von 53,4 über den Erwartungen gelegen habe und Wachstum signalisiere. Technisch gesehen liege der Dow Jones immer noch über seinem Aufwärtstrend, der sich aus dem Tief Ende Oktober und der Konsolidierungsphase zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar ableiten lasste und bei 38.560 Punkten verlaufe. Ein Bruch dieses Aufwärtstrends sei nur eine Frage der Zeit, denn um darüber zu bleiben, müsste der Dow Jones kontinuierlich weiter zulegen. Eine Konsolidierungsphase werde ihn zumindest auf einen flacheren Aufwärtstrend zwingen.



Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sehen in dieser Woche zwar noch Rückenwind für weiter steigende Kurse im Dow Jones, so dass er diese Woche aus ihrer Sicht gute Chancen hat, erstmals die Marke von 39.000 Punkten zu erreichen, aber die Luft wird zusehends dünner. Charttechnisch drohe der Dow Jones einen bärischen Keil auszubilden, verbinde man die Hochpunkte ab Ende Dezember miteinander. Die nächste Unterstützung sähen die Analysten bei der 38-Tage-Linie, die aktuell bei 37.895 Punkten verlaufe. Die Konsolidierungsphase von Mitte Dezember bis Mitte Januar verlaufe mit 37.754/37.476 Punkten nur wesentlich darunter, gefolgt vom Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Die Analysten würden dazu raten, die Rally auf dem aktuellen Niveau nicht zu jagen und sähen eine sich entwickelnde größere Konsolidierung in der Entstehungsphase.



Am europäischen Rentenmarkt hätten die Kurse zuletzt stark nachgegeben. Am Geldmarkt seien die Wetten auf eine Lockerung der EZB-Geldpolitik gesenkt worden, nachdem die Zahlen zu den Arbeitslosenanträgen in den USA niedriger ausgefallen seien als erwartet und eine Reihe von EZB-Ratsmitgliedern vor Risiken, die sich aus den starken Lohnabschlüssen ergeben würden, gewarnt hätten. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) habe sich in den letzten Tagen leicht stabilisiert und notiere aktuell bei 133,46%-Punkten. Die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen sei auf 2,38% gestiegen. Dies sei bislang der höchste Wert im Jahr 2024. Die Gefahr eines Tests der eng zusammenliegenden 200- und 90-Tage-Linien bei 132,68/132,84%-Punkten bestehe weiter. Auf der Oberseite stelle die 38-Tage-Linie bei 135,49%-Punkten einen starken Widerstand dar.



Obwohl der Geldmarkt die Wahrscheinlichkeit auf schnelle Zinssenkungen sukzessive auspreise, würden die Kurse an den Aktienmärkten immer weiter steigen. Wie schon im letzten Jahr würden die Technologiewerte den Ton angeben und hätten zuletzt den S&P 500 Index (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) auf ein neues Allzeithoch getrieben. Sorgen bereite den Analysten die Tatsache, dass die Marktbreite das neue Allzeithoch im S&P 500 nicht mittrage. Sollten sich die Zinssenkungen immer weiter in Richtung zweite Jahreshälfte verschieben, könnten sich die Analysten eine größere Konsolidierung vorstellen. (12.02.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Obwohl der DAX am letzten Dienstag mit 17.049 Punkten ein neues Allzeithoch verbuchen konnte, fällt es dem deutschen Standardwerteindex weiterhin schwer, sich oberhalb der Marke von 17.000 Punkten zu positionieren, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Bestimmende Themen würden zum einen die laufende Berichtssaison sowie die Frage bleiben, wann würden die ersten Zinssenkungen durch die Notenbanken kommen. Investoren würden sich von den am Dienstag anstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA weitere Hinweise über den Zeitpunkt des ersten Zinssenkungsschritts durch die FED erwarten. Gelinge es dem DAX, sich nachhaltig oberhalb von 17.000 Punkten festzusetzen, so bestünden gute Chancen auf einen weiteren Anstieg von rund 400 Punkten. Auf der anderen Seite sollte die Marke von 16.822 Punkten (Tief vom 01.02.) nicht nachhaltig unterschritten werden. Für diesen Fall würde ein Doppeltop vollendet und der DAX könnte rund 200 Punkte nach unten tendieren. Solange die Berichtssaison weiter gute Zahlen liefere sowie die Inflationszahlen ihren Abwärtstrend bestätigen würden, könnte man sich weiter steigende Kurse vorstellen.Der EURO STOXX 50 habe sein Zwei-Dekaden-Hoch weiter ausgebaut, indem er am Freitag die Handelswoche mit einem Anstieg von 1,31% bei 4.715 Punkten geschlossen habe. Auf Sektorenebene habe der Technologiesektor die stärkste Wochenperformance mit einem Kursanstieg von 4,39% gezeigt. Die europäischen Versorger und Immobilienunternehmen hätten die Handelswoche als schwächste Sektoren abgeschlossen, da sich das Zinsniveau merklich erhöht habe. Trotz eines schwächer werdenden Momentums habe der EURO STOXX 50 weitere Kurszuwächse verzeichnen und seinen beeindruckenden Lauf seit Ende Januar weiter ausbauen können. Die charttechnischen Indikatoren würden auf einen baldigen Wendepunkt hindeuten, nachdem der RSI sowie der RMI schon die zweite Woche im überkauften Bereich verweilen würden. Beim Überschreiten wichtiger charttechnischer Marken könnten sich jedoch sehr günstige Marktdynamiken entwickeln und länger als erwartet anhalten.