Folgerichtig achte der Markt heute auf jede makroökonomische Kennzahl und jede Äußerung eines Notenbankers, um abschätzen zu können, wie lange und wie hoch die Zinsen noch steigen könnten. "Der 10. November markierte einen dieser historischen Börsentage, an denen man sich staunend die Augen reibt", so der Portfoliomanager. Die US-Inflation sei im Monatsvergleich 0,2% weniger als erwartet gestiegen, ebenso im Jahresvergleich - also +7,7% statt erwartet +7,9%. Diese aus statistischer Sicht nicht als signifikant einzuordnende Verbesserung habe völlig ausgereicht, um binnen Stunden mehrstellige Milliardenbeträge in Aktien zu jagen.



"Käufer waren weniger fundamental orientierte Investoren als vielmehr mathematische Programme - also algorithmusgetriebene Handelssysteme - die einen Mehrwert darin sehen, z.B. Wörter in Veröffentlichungen zu zählen und in jeder Nachkommastellenabweichung eine riesige Überraschung zu vermuten", erkläre der Experte und weiter: "Oftmals hebeln diese Akteure ihre Anlagevolumina um ein Vielfaches und können damit kurzfristig neue Trends auslösen." Dies könne aktuell der Fall zu sein - denn richtig rational sei die jüngste Erholung nicht, da diese doch die beste aller Welten einzupreisen scheine - neben einem nachvollziehbar baldigen Ende der Zinssteigerungen, vor allem einen erneuten global synchronisierten Wirtschaftszyklus. Letzteres sei für Böckelmann ungewöhnlich: "Die meisten Volkswirte vermuten uns am Vorabend einer Rezession. Aber offenbar erhoffen sich einige Marktakteure analog zu 2020 konzertierte Aktionen seitens der Fiskalpolitik, dabei wird die mittlerweile vorherrschende globale Spaltung - sichtbar auch während der G20 Konferenz in Bali - völlig ignoriert werden. Ferner gibt es weder ein Vakzin gegen politische Fehlentscheidungen in der Welt noch ist eine erneute reale Zinswende und somit Geldschwemme der Notenbanken vorerst in Sicht."



Laut Böckelmann würden sich optimistische Marktteilnehmer daher Mühe geben, die Wende der Notenbankpolitik bereits in einer Verlangsamung ihrer Zinserhöhungsschritte zu erkennen und auf den Effekt setzen, dass aktuell eher zurückhaltende fundamentale Investoren durch die ausgelösten Kursanstiege auch in die Märkte gezwungen würden - die Anstiege also zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung würden. Angesichts des unveränderten Anlagedrucks sei dieses Szenario - zumindest sehr kurzfristig - laut Böckelmann nicht unwahrscheinlich.



"Auch wenn die jüngste Aktienkursentwicklung wie ein Déjà-vu anmutet, so stehen die tragenden Säulen der Rally auf dünnem Eis", so der Experte. Die USA seien clever und flexibel genug, um tatsächlich eine längere Rezession zu vermeiden und stünden vielleicht dank starker Binnenwirtschaft und relativer Energieunabhängigkeit vor einem erneuten Goldilocks-Szenario mit moderatem Wachstum bei vergleichbar niedriger Inflation. Aber was sei mit Europa und China? "Vieles hängt von den Herren Xi Jingping (Aufgabe der Null-Covid-Politik) und Wladimir Putin (Rückzug aus der Ukraine) ab. Der Markt scheint aktuell bereit, Wundern eine gewisse Wahrscheinlichkeit beizumessen - zumindest ist ein Gewöhnungseffekt im Hinblick auf negative Nachrichten und Entwicklungen festzustellen", sei Böckelmann überzeugt.



"Europäische Politik scheint jedoch aktuell geprägt von einem Spektrum von völliger Ahnungslosigkeit bis hin zu moralischer Überheblichkeit - rationales Krisenmanagement sieht anders aus", kritisiere Böckelmann. Selbst neun Monate nach dem Einmarsch Russlands gäbe es keine zukunftstauglichen Konzepte zur Energieversorgung oder zur Wettbewerbsfähigkeit heimischer Industrien, keine Antworten zu Themen wie De-Globalisierung oder Friendshoring. "Solange Probleme mit Bürokratie bekämpft werden sollen, steigen zurecht die Sorgen in der Wirtschaft für Fehlverhalten der Politik mit höheren Steuern zur Kasse gebeten zu werden - die De-Industrialisierung Europas sei eine reale Gefahr mit allen sozialen Folgen", warne der Experte.



Was die aktuelle ökonomische Lage in Europa betreffe, zeige sich Böckelmann skeptisch, da die meisten Makrodaten sehr widersprüchlich und zumindest in Europa eine Rezession nicht ausschließen sei. "Es ist schwer vorstellbar, dass die jüngste Entwicklung über das Jahresende so fortgeschrieben werden könne - Wunder ausgenommen. Wahrscheinlicher sind neben markttechnischen Widerständen vor allem realwirtschaftliche Gefahren", vermute er. Themen wie Klimawandel und De-Globalisierung, aber auch strukturell höhere Inflation könnten die Rollen von Gewinnern und Verlierern bei Anlageklassen, Regionen wie Sektoren neu verteilen. (01.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im November setzte sich die kräftige Erholung bei Aktien und Anleihen weiter fort, so die Experten der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH.Manche Aktienindices seien nur noch einen einstelligen Prozentsatz von ihren Allzeithöchstständen entfernt. Für die weitere Entwicklung der Kapitalmärkte stelle sich die Frage, ob die fast drei Jahrzehnte währende Phase der "Großen Moderation" weiter bestehen könne (niedrige Inflation, niedrige Zinsen, positive Globalsierungseffekte) oder ob eine Phase anstehe, die einige Experten bereits als "Große Transformation" beschreiben würden.Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch, stimme das Ausmaß der Erholung angesichts unveränderter Unsicherheiten in der Welt, aber vor allem wegen des intakten Zinserhöhungsmodus der Notenbanken, zumindest nachdenklich: "Es stellt sich die Frage nach dem Auslöser, aber vor allem der Nachhaltigkeit dieser beeindruckenden Rally, die in Teilen die heftigen Kursanstiege im Pandemiejahr 2020 zu wiederholen scheint."Ferner zwinge die Inflation die meisten Notenbanken zu Zinserhöhungen - wohl wissend, dass dieses Mittel je nach Inflationsursache und Komponenten nur bedingt ihre Wirkungen entfalte. Ein Vergleich mit den 70er und 80er Jahren scheine laut Böckelmann gerechtfertigt, als Notenbanken aus Angst vor einer konjunkturellen Abschwächung zu früh den Pfad der Zinsanhebungen verließen und in der Folge erneut bei den Zinsen kräftig hätten nachlegen müssen - im Endeffekt eine schwere Rezession verursacht hätten.