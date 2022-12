Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street hat ihren Ausverkauf gestoppt, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) steige am Donnerstag um 0,21% und nähere sich dem Hoch der Vorwoche bei 1,0659. In den vergangenen zwei Tagen habe sich der Widerstand als zu stark erwiesen. Doch solange kurzfristige Unterstützungen nicht durchbrochen würden, sei nach wie vor eine Trendfortsetzung möglich. Im Vier-Stundenchart sei bei 1,0592 eine wichtige Unterstützung zu finden. Ein Bruch darunter könnte im großen Bild eine Korrektur auslösen. Am heutigen Vormittag versuche das Paar, über den EMA21 zurückzukehren. Das Hoch von vor zwei Wochen bei 1,0736 und das Hoch von Ende Mai bei 1,0787 würden potenzielle Kursziele darstellen.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) eursteige am Donnerstag um 0,4% und teste die Marke von 14.000 Punkten, die gestern per Tagesschlusskurs unterschritten worden sei. Ein Anstieg darüber könnte psychologisch gesehen eine wichtige Rolle spielen. Im Vier-Stundenchart sei der Trend jedoch abwärts gerichtet. Für einen Richtungswechsel müsse der Widerstand bei 14.227 Punkten (Tageshoch vom 22. Dezember) überwunden werden. Ohne einen nachhaltigen Ausbruch nach oben bleibe das Chartbild fragil, sodass weitere Verluste drohen könnten. Ein Anstieg über das lokale Hoch bei 14.085 Punkten würde wiederum eine stärkere Erholung rechtfertigen. (29.12.2022/ac/a/m)