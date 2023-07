- Die chinesische Wirtschaft habe den "Corona-Schock" erstaunlich schnell verdaut und werde mittlerweile zur Ankurbelung des Wachstums fiskal- und geldpolitisch unterstützt.



- In der Eurozone und den USA seien die erhofften Leitzinserhöhungspausen zwar bisher noch nicht eingeläutet worden, seien aber im Verlauf der kommenden Monate zu erwarten.



- Die drohende Finanzkrise habe sich als nicht ganz so folgenschweres "Bankenbeben" herausgestellt.



- Nicht zuletzt seien die Unternehmen überwiegend in der Lage gewesen, die massiv gestiegenen Kosten an ihre Endverbraucher durchzureichen und hätten so ihre Margen stabil halten oder sogar ausbauen können und die Hoffnung auf die positiven Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz habe die Erwartungen an künftige Gewinnsteigerungen befördert.



Auch wenn viele negative Aspekte weiterhin nachwirken würden, die Konjunkturdynamik zuletzt eher nachgelassen habe und die volle Bremswirkung der Zinssteigerungen seit Mitte 2022 erst noch in der Realwirtschaft ankommen würden, könnten auch in den kommenden Monaten unerwartet positive Überraschungen für weitere Kurssteigerungen sorgen. Nach wie vor bestehe eine verbreitete Skepsis und es dürfte Liquidität für potenzielle Neuinvestments bereitstehen. Zwar seien aufgrund der gegenwärtigen globalen Industrierezession kurzfristig verstärkte Gewinnrevisionen und damit eine verstärkte Volatilität zu erwarten. Andererseits würden ein noch robuster Konsum, im Zuge gut ausgelasteter Arbeitsmärkte und steigender Löhne für eine konjunkturelle Stabilisierung sorgen.



Fiskalische Impulse würden zusätzlich unterstützen, bspw. die Investitionen durch den Inflation Reduction Act in den USA oder den EU-Recovery-Fund in Europa. Zudem würden anhaltend negative Realzinsen die Nachfrage nach realen Anlagen wie Aktien unterstützen. Es sei kaum davon auszugehen, dass ähnlich große Kurszuwächse wie im ersten Halbjahr möglich seien, grundsätzlich würden die Perspektiven aber positiv bleiben. (05.07.2023/ac/a/m)







Der deutsche Leitindex DAX, die größten europäischen Aktiengesellschaften des EURO STOXX 50 und der US-Aktienindex S&P 500 haben im ersten Halbjahr 2023 jeweils ein Kursplus von knapp 16 Prozent verzeichnet. Für den NASDAQ Composite, also US-Technologieaktien, sei es sogar über 30 Prozent aufwärts gegangen, während der Schwellenländer-Aktienindex MSCI Emerging Markets gerade einmal 2,6 Prozent zugelegt habe. Damit seien Aktieninvestments im bisherigen Jahresverlauf deutlich ertragreicher gewesen als es wohl die meisten erwartet hätten, denn die Voraussetzungen für das Kapitalmarktjahr 2023 seien Anfang des Jahres alles andere als erfolgversprechend gewesen. Der Ukrainekrieg, weitere geopolitische Spannungen zwischen den USA und China, die Hochphase der Corona-Pandemie in China, deutlich erhöhte Inflationsraten und daraus folgend die Zinswende der meisten Notenbanken, verhaltene Konjunkturperspektiven, die sich zudem in den letzten Monaten immer stärker eingetrübt hätten und eine zwischenzeitlich drohende Bankenkrise im Zuge der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA, hätten kaum positive Stimmung aufkommen lassen.Entsprechend dürften viele Anlegerinnen und Anleger vorsichtig positioniert und mit nicht voll ausgelasteten Aktienquoten in das Jahr gestartet sein - und seitdem auf die Gelegenheit warten zu günstigeren Kursen einzusteigen. Wenn die Notierungen aber trotz negativer Nachrichtenlage immer weiter ansteigen würden, werde sukzessive immer mehr Liquidität "in den Markt gezogen". Gerade institutionelle Anleger könnten es sich nicht erlauben, zu lange an der Seitenlinie zu stehen, wenn die Kurse immer weiter anziehen würden. Allein dieser Effekt dürfte schon dafür gesorgt haben, dass kleinere Kursrücksetzer für Nachkäufe genutzt und so der Indexverlauf stabilisiert worden sei.