Wien (www.aktiencheck.de) - In einem bemerkenswerten Aktienjahr 2023 konnten die global bedeutendsten Indices ihre herben Verluste aus 2022 teils mehr als wettmachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Grundsätzlich würden die Analysten in ihrer Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der Aktienmärkte optimistisch bleiben und die Empfehlungen für alle von ihnen analysierten Indices auf KAUF behalten. Als größte Unterstützungsfaktoren erachten die Analysten der RBI ein sich materialisierendes Soft-Landing Szenario der Wirtschaft, im Jahresverlauf 2024 beginnende Zinssenkungen und ein solides Gewinnwachstum auf aggregiertem Level gegeben. Kurzfristig sähen die Analysten zwar noch diverse Risiken (etwa den einen oder anderen schlechten Konjunkturdatenpunkt oder inzwischen schon recht heiß gelaufene Zinssenkungsfantasien), welche die globalen Aktienindices zwischenzeitlich belasten könnten. Aus diesem Grund würden sich die aktuellen Quartalsprognosen der Analysten für die wichtigsten Aktienindices mit einem leichten Rückgang in Q1 2024 ergeben, gefolgt von einer Erholung, die sich im Laufe des Jahres weiter aufbaue.Aufgrund der relativ gesehen stärkeren Gewinn-Aussichten für die USA im Vergleich zu den europäischen Märkten sähen die Analysten für diese eine etwas bessere Kursentwicklung. Dasselbe gelte für den Wachstumsindex NASDAQ 100 im Vergleich zu den anderen US-amerikanischen Indices. Des Weiteren bevorzugen die Analysten der RBI für das kommende Jahr bezüglich Investmenstilen das Growth-Segment gegenüber dem Value-Segment. Und auch für den heimischen ATX ( ISIN AT0000999982 WKN 969191 ) sähen sie für 2024 überdurchschnittliches Potenzial. Dieses ergebe sich zum einen aus der Sektorzusammensetzung, welche im ATX ein hohes Gewicht an Energietiteln vorweise, zum anderen durch eine günstige Bewertung, die die Chance auf Bewertungsanstiege beinhalte. (Ausgabe vom 22.12.2023) (27.12.2023/ac/a/m)