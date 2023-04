Die Berichtssaison beginne zu einem Zeitpunkt, zu dem Indikatoren auf eine weitere Konjunkturabschwächung deuten würden. Die schwachen Einkaufsmanagerdaten (ISM) der letzten Woche, ein sich verlangsamendes Beschäftigungswachstum sowie der deutliche Rückgang der Auftragseingänge im letzten Monat würden dazu beitragen, dass die Anleger zunehmend über eine Rezession diskutieren würden. Die Abschwächung der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt, die vergangenen Freitag durch den Rückgang der Beschäftigtenzahlen (236 Tsd. im März gegenüber 472 Tsd. noch im Januar) untermauert werde, könnte die Zentralbank veranlassen, den Zinserhöhungszyklus zu verlangsamen, was zu Kursgewinnen bei Risikoanlagen führen könnte.



Jüngste Anlegerumfragen würden auf eine eingetrübte Stimmung deuten, die teilweise schlechter sei als während der Großen Finanzkrise 2007-08. Dies erscheine seltsam, da die globalen Aktienmärkte im ersten Quartal Gewinne verzeichnet hätten. Natürlich gebe es für dieses "Rätsel" Erklärungen. Eine der populärsten Theorien besage, dass Hedgefonds zu Käufern von Technologiewerten geworden seien. Pessimistische Strategen würden auf den Liquiditätsengpass bei US-Regionalbanken verweisen, der über niedrigere Zinssätze und den Diskontierungsmechanismus den Druck auf Wachstumstitel verringert habe. Dass Wachstumswerte besser abschneiden würden als Substanzwerte sei aufgrund ihrer Indexgewichtung in der Regel gut für die US-Märkte insgesamt. Die bessere Performance der angeschlagenen Aktien aus den Bereichen Kommunikationsdienstleistungen, Halbleiter, Hardware, Software und zyklische Konsumgüter habe zur Stabilisierung des Marktes beigetragen.



Obwohl kurzfristig eine Rezession vermieden werden sollte, scheine eine Wiederholung des Musters aus der Vergangenheit (z.B. eine starke Rally der US-Aktien im zweiten Halbjahr) unwahrscheinlich. Die Gründe dafür seien einfach: Es sei unwahrscheinlich, dass sich das Gewinnwachstum beschleunige, da das Wirtschaftswachstum schleppend verlaufe und nur begrenzter Spielraum für Bewertungsausweitungen bestehe. Optimistischer sind die Analysten von Postbank Research für europäische Aktien, die über mehr Potenzial für eine Neubewertung verfügen, wenn eine weiche Landung erreicht werden kann. (11.04.2023/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Märkte scheinen nach den jüngsten Kursgewinnen, die das erste Quartal des Jahres im positiven Bereich enden ließen, eine Bestandsaufnahme zu machen, so die Analysten von Postbank Research.Die Schlagzeilen zum Bankensektor hätten zu einer Neubewertung der Zinsprognosen geführt. Wachstumswerte seien erneut in den Mittelpunkt gerückt. Die Volatilitätsindices für Aktien (VIX-Index) und Anleihen (MOVE-Index) hätten sich beruhigt, und Anleger würden ihre Aufmerksamkeit auf die nächsten U.S. Inflationsdaten (Mittwoch) und den Beginn der Berichtssaison des 1. Quartals richten.