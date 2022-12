Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Inflationsdaten (PCE) werden um 14:30 Uhr veröffentlicht, berichten die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) halte sich am Freitag über der psychologischen Marke von 1,06. Seit Wochenbeginn komme das Paar nicht vom Fleck. Die oberen und unteren Schatten der Tageskerzen würden zeigen, dass es Versuche in die eine oder andere Richtung gegeben habe. Bisher habe sich jedoch keine Seite durchsetzen können. Im 4-Stundenchart scheine das Paar am EMA21 zu scheitern - es könnte zu einem Fehlausbruch kommen. Sollte der gleitende Durchschnitt bis zur nächsten Kerze nicht zurückerobert werden, könnten weitere Verluste drohen. Ob im großen Bild eine Korrektur anstehe oder der Euro doch weiter aufwerte, werde vermutlich von den heutigen Inflationsdaten abhängen.Der DAX/DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kämpfe am Freitag darum, die Marke von 14.000 Punkten zu verteidigen. Gestern sei der Bruch darunter nicht nachhaltig gewesen. Doch die Bären würden weiter Druck machen. Die allgemeine Stimmung habe sich gestern am frühen Nachmittag verschlechtert. Der Index habe im 4-Stundenchart die kurzfristige Unterstützung durchbrochen, die durch das lokale Tief bei 14.116 Punkten definiert worden sei, und sei auch unter den EMA21 gerutscht. Das könnte bedeuten, dass stärkere Verluste bevorstehen könnten. Ein Anstieg über den Widerstand bei 14.227 Punkten sei notwendig, um einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten und die kurzfristige Situation etwas zu entschärfen. (23.12.2022/ac/a/m)