Charttechnisch betrachtet, stehe die Unterstützungszone zwischen der 200-Tage-Linie bei 4.220 Punkten und der 4.200 Punktemarke zum Wochenstart massiv unter Druck, nachdem sie nach unten durchbrochen worden sei. In den letzten zwei Monaten habe das Pendel zum dritten Mal über diese Grenze geschlagen. Die darauffolgenden Erholungen hätten jedoch stets fallende Hoch- und Tiefpunkte erreicht, sodass die charttechnischen Signale negativ zu werten seien. Der RSI-Indikator lasse ebenfalls noch Spielraum nach unten, bis ein überverkauftes Kursniveau erreicht werde. Es bleibe zu hoffen, dass bei diesem stark gehandelten Kursniveau, die Nachfrage erneut zunehme. Denn sollte diese Marke nicht halten, gebe es bis zum 61,8% Fibonacci-Retracements bei 4.017 Punkten keine technisch relevante Unterstützungszone mehr. Fundamental betrachtet richte sich der Fokus diese Woche auf die vorläufigen Inflationsdaten der Eurozone für September. Sollten die Zahlen niedriger als erwartet ausfallen, könnte dies für Entspannung an den europäischen Börsen sorgen.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 1,9% konsolidiert. Er habe bei 33.964 Punkten geschlossen. Die Schwäche sei breit angelegt und sicher auch in steigenden Renditen an den US- Anleihenmärkten begründet gewesen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe sei um 12 Basispunkte auf 4,44% gestiegen, nachdem die US-Notenbank eine "falkenhafte" Pause eingelegt habe, was bedeute, der Zinsgipfel könnte weiterhin in Nähe sein, aber das Zinsniveau könnte längere Zeit auf erhöhtem Niveau bleiben. Auch die großen Tech-Konzerne hätten sich so der Schwäche nicht entziehen können. Aus saisonaler Sicht befinden wir uns noch in der statistisch gesehen schwächsten Phase des gesamten Jahres, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Der Pharma-Sektor sei mit einem Minus von -1,2% noch am stabilsten gewesen, die Zykliker hätten mit -6,4% am meisten verloren. Inzwischen sähen die Analysten die Konsolidierungsphase im Dow Jones als fortgeschritten an. Sie habe sie zu der soliden Unterstützung bei 34.000 Punkten geführt, von wo aus heute zur Eröffnung eine Gegenbewegung eingeläutet werden könnte.



Der Dow Jones hätte zwar noch etwas Luft nach unten, die Analysten würden jedoch nicht mehr mit einer nennenswerten Unterschreitung der 200-Tage-Linie rechnen (aktuell bei 33.827 Punkten), die nur wenig unter den Schlusskursen von Freitag notiert. Ein Test dieser Marke stelle für sie aktuell das Worst-Case-Szenario dar. Eine Gegenbewegung hätte zunächst Potenzial bis zur 38-Tage-Linie (aktuell bei 34.715 Punkten), gefolgt von der 50-Tage-Linie (aktuell bei 34.870 Punkten). Aus Sicht der Analysten limitiere das recht stabile Marktverhalten das Aufwärtspotenzial einer aus ihrer Sicht wahrscheinlichen Gegenbewegung nach oben. Die Chancen, dass sich diese auf dem Weg zu den bisherigen Jahreshochs (35.714 Punkten) erschöpfe, würden die Analysten nach wie vor für reell halten. Zunächst müsse man jedoch abwarten, wie dynamisch die Gegenbewegung ausfallen werde.



Am europäischen Rentenmarkt habe auch zum Wochenschluss das Verkaufsinteresse vor allem im zehnjährigen Bereich überwogen. Eher seitwärts hätten 2-5jährige Staatsanleihen tendiert. Italienische Staatsanleihen seien über den gesamten Laufzeitenbereich verkauft worden. Die veröffentlichten Daten zu den europäischen Einkaufsmanagerindices hätten für anhaltenden Druck gesorgt. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) habe bereits die ganze letzte Woche unter der ehemals wichtigen Unterstützungszone von 130%-Punkten notiert. Damit notiere der Bund-Future auf einem Niveau wie zuletzt im Jahr 2011. Die weitere Entwicklung hänge stark von den Daten zur Inflation und der Notenbankpolitik ab. Solange die EZB nicht einen klaren Hinweis darauf gebe, dass die Zinsanhebungen ein Ende finden würden, könnte der Druck auf den Rentenmarkt anhalten.



Die Gemengelage aus steigenden Ölpreisen und damit Druck auf die Inflation führe dazu, dass die Akteure an den Aktien- wie auch an den Rentenmärkten äußerst vorsichtig agieren würden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sehen aktuell noch nicht, dass die Stabilisierungsversuche fruchten, und würden sich deshalb defensiv positionieren. (25.09.2023/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte in der abgelaufenen Handelswoche seinen seit mehreren Wochen bestehenden Abwärtstrend fort und schloss die Woche mit einem Kursverlust von 336 Punkten oder 2,11%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die zurückliegende Handelswoche sei vor allem durch die zahlreichen Leitzinsentscheidungen der Notenbanken geprägt worden. Den Anfang habe die FED gemacht, die den Zinskorridor unverändert belassen habe. Allerdings habe der eher falkenhafte Ausblick für einen Anstieg bei den Renditen und für Druck auf die Aktienmärkte gesorgt, hier vor allem auf die Technologiewerte. Damit werde der September seinem Ruf als der schlechteste Börsenmonat des Jahres bislang mehr als gerecht. Letztendlich würden derzeit nur noch eine Zunahme von Gewinnwarnungen fehlen, die das negative Bild abrunden würden. Ferner würden die steigenden Ölpreise auf die Stimmung drücken, würden sie zugleich für anhaltenden Druck auf die Inflation sorgen.Charttechnisch sei der DAX angeschlagen. Zum Handelsschluss am Freitag habe sich der DAX noch über der 200-Tage-Linie (aktuell bei 15.549 Punkten) halten können. Er bewege sich somit weiter innerhalb seiner seit Anfang Juli bestehenden Unterstützungszone zwischen 15.550/15.450 Punkten. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde zusätzliches Abwärtspotenzial in Höhe von rund 1.000 Punkten wahrscheinlich werden lassen. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank können sich vorstellen, dass der DAX eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich um 15.800 Punkten vollziehe, bevor erneut Abgabedruck aufkomme. Erst nachhaltige Kurse oberhalb von 15.800/16.000 Punkten würden das Bild aufhellen. EURO STOXX 50 habe am Freitag bei einem Punktestand von 4.207 Punkten geschlossen und sei im Vergleich zur Vorwoche um 2,05% gefallen. Der EURO STOXX 50 verzeichne damit den höchsten Wochenrückgang seit einem Monat. Dies habe an den wachsenden Sorgen gelegen, dass nach den falkenhaften Aussagen von FED-Chef Jerome Powell die Zinssätze länger hoch bleiben könnten als zuvor angenommen. Auf Sektorenebene hätten nur der Telekommunikationssektor (+0,38%) sowie der Bankensektor (+0,31%) die Woche ohne Kursverluste überstehen können. Die größten Kursrückgänge hätten der Tourismussektor (-5,17%) und der Chemiebereich (-3,39%) verbucht.