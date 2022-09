Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am Aktienmarkt ist getrübt, so die Analysten der Helaba.



Anleger würden einen Rückgang des Gewinnwachstums bei vielen Unternehmen als Folge der Energiekrise und massiv gestiegener Kosten fürchten. Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe 1,7% tiefer bei 11.976 Punkten geschlossen. Erste Indikationen würden zudem auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen. Das politische und wirtschaftliche Umfeld sei belastend und auch von technischer Seite könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Eine Abschwächung bis in den Bereich um 11.500 bleibe auf der Agenda. (30.09.2022/ac/a/m)



