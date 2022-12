Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gegen Ende des Jahres hellt sich die Perspektive auf die Schlussbilanz für Konjunktur und Märkte doch noch etwas auf, so die Analysten der DekaBank.Trotz all der Moll-Töne stimme der Ausblick durchaus ein wenig hoffnungsvoll. Die realwirtschaftlichen Schäden der hohen Energiepreise könnten geringer ausfallen als noch vor einigen Wochen befürchtet. Frühindikatoren wie das ifo-Geschäftsklima würden bessere Erwartungen der Unternehmen für das kommende Jahr signalisieren. Die Inflation werde sich in den kommenden Monaten zurückbilden. Gleichzeitig würden die staatlichen Unterstützungsprogramme für die privaten Haushalte und die Unternehmen zur Begrenzung der Energiepreisanstiege greifen. Darüber hinaus würden ab dem kommenden Jahr immer mehr hohe Lohnabschlüsse wirksam, die einen Teil des Kaufkraftentzugs für die Konsumenten ausgleichen würden.Auf diese Perspektiven hin habe es der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) geschafft, die vergangene Woche mit einem Indexstand von über 14.500 Punkten zu beenden. Die aktuell zu beobachtende Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt müsse noch nicht der Anfang eines nachhaltigen Aufschwungs sein. Sie zeige jedoch, dass viele Anleger in den Startlöchern stünden, um bei einer dauerhaften Verbesserung des wirtschaftlichen Umfeldes wieder zu investieren. (05.12.2022/ac/a/m)