Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten herrscht eine abwartende Haltung vor, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe kaum verändert bei 15.128 Punkten geschlossen. Ein möglicher Anstieg der heute anstehenden EWU-Inflation und fehlende Hinweise vonseiten der US-Notenbank auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus oder gar spätere Zinssenkungen könnten die Stimmung heute erneut trüben.Unter technischen Gesichtspunkten habe sich das Korrekturrisiko erhöht. So habe beispielsweise der MACD seine Signallinie unterschritten und das Momentum komme deutlich zurück. Erste Unterstützungen gebe es an der 21-Tagelinie bei 14.935 und am Zwischentief bei 14.906. Das erste Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses sei erst bei 14.705 zu finden. Erste Indikationen würden zunächst aber auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. (01.02.2023/ac/a/m)