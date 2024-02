Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,98%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,25% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,30% geklettert.



Die OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341)-Tochter Petrom plane für die kommenden drei Jahre einen Ausbau ihrer Investitionen auf jährlich EUR 1,6 Mrd. Hauptgründe seien Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien sowie das Schwarzmeer-Gas-Projekt Neptun Deep. Das Förderprojekt werde mit der rumänischen Romgaz (staatl.) entwickelt. Beide Konzerne würden in Summe rund EUR 4,0 Mrd. in das Gasfeld investieren. Neptun Deep liege ca. 160km vor der rumänischen Küste. Produktionsstart sei für 2027 avisiert.



Die weltweite Leitwährung profitiere weiter von den geplatzten Zinssenkungshoffnungen der Börsianer. Eine FED-Zinssenkung im März sei erst einmal vom Tisch.



Am Erdölmarkt drehe sich weiter alles um die angespannte Situation im Nahen Osten sowie einer konjunkturinduzierten schwächeren Nachfrage. Brent habe 0,94% verloren. (02.02.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt weckte der Absturz einer US-Regionalbank Erinnerungen an das Frühjahr 2023, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,26% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,22% gefallen. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,33% gestiegen.