Eine Einschätzung des Aktienmarktes sei dem Finanzexperten zufolge kaum möglich: "Je nach Perspektive auf den Aktienmarkt, der angesichts zunehmend asynchroner Entwicklungen der Weltregionen kaum mehr pauschal beurteilt werden sollte, gibt es mehr Licht, aber auch mehr Schatten." Ein exemplarischer Blick auf den deutschen Aktienindex DAX 40 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könne die Problematik verdeutlichen: "Nach den heftigen Marktverwerfungen deutet das KGV des DAX auf moderate 11,4, für das Folgejahr auf 10,0. Wer im Kopf durchschnittliche KGV-Bewertungen um die 15 hat, kann aktuellen Werten durchaus eine hohe Attraktivität beimessen. In jüngerer Vergangenheit war das KGV nur während der Finanzkrise günstiger."



Die aktuelle Unschärfe läge in der KGV-Berechnung - da dabei zumeist der Kurs einer Aktie oder eines Index durch die erwarteten Unternehmensgewinne dividiert werde. "Und diese Gewinnerwartungen haben sich trotz inflations-, zins-, rezessionsangstbedingter Kurskorrekturen bislang nicht verändert. Unternehmensanalysten halten trotz allem an ihren Gewinnprognosen fest, im Falle des DAX für dieses und die kommenden Jahre zwischen +5% bis +10% pro Jahr Gewinnwachstum zu kalkulieren. Auf dieser Basis erscheinen DAX, aber auch viele andere Indizes nach den Einbrüchen attraktiv, teilweise sogar wie Schnäppchen", so Böckelmann.



Sollte man statt dem gängigen KGV nicht lieber auf langjährige Durchschnittwerte wie z. B. das Shiller-KGV schauen? Dieses würde weniger auf Attraktivität, vielmehr noch auf hohe Marktbewertungen hindeuten. Nach Böckelmann gäbe es aber keine pauschale Lösung: "Sicherlich können Enttäuschungen bei der anstehenden Berichtssaison der Unternehmen dazu führen, dass die Erwartungen dramatisch korrigiert werden. Sind dabei vor allem große Werte wie Apple & Co unisono betroffen, könnte dies ein Auslöser für eine fundamentale Kapitulation der Marktteilnehmer sein. Auch ein externer Schock wie ein Gaslieferstopp nach Deutschland könnte aufgrund des Wertschöpfungsmultiplikators eine emotional getriebene Kapitulation auslösen." Eine Kapitulation sei im Ausmaß kaum zu quantifizieren, könnte aber ohne weiteres 10 bis 15% betragen.



"Aktuell spricht eher einiges dafür, Korrekturen dieser Größenordnung nur selektiv zu erwarten. Einige Unternehmen sollten mit dem aktuell herausfordernden Umfeld besser als andere zurechtkommen, könnten positiv überraschen und die Gewinnerwartungen bestätigen," so Böckelmann. Ohnehin sei zu erwarten, dass im Falle einer tiefgreifenden konjunkturellen Abschwächung, in deren Folge auch die Inflation (abgesehen von den strukturellen Komponenten) zurückgehen würde, die Notenbanken wieder zu Freunden der Märkte werden könnten.



"Die US-Notenbank FED wird sich in den kommenden Wochen mehr Munition verschaffen, die chinesische verfügt ohnehin über eine hohe Feuerkraft. Einzig Europa steckt in seinen strukturellen Problemen fest, diese müssen abgesehen von der Energieversorgungsunsicherheit global tätige europäische Unternehmen nicht über Maßen beeindrucken," prophezeie Böckelmann zusammenfassend.



Der Portfoliomanager beruhige: "Die Erfahrungen der 70er Jahre zeigen, dass es nicht ratsam ist, die rasanten Wendepunkte der Märkte "timen" zu wollen. Empirisch bestimmen lediglich 5% der Handelstage das Marktgeschehen und die Gefahr, durch ein Warten am Seitenrand nicht dabei zu sein, erachten wir für zu groß. Es ist daher ratsam, auch in einem derartig schwankenden Markt Ruhe zu bewahren und der Strategie treu zu bleiben." Abschließend konkretisiere Böckelmann seine Strategie: "Vieles spricht daher bei der Aktienanlage für ein hochkonzentriertes Portfolio in global erfolgreiche Unternehmen. Wir sind und bleiben aktuell nahezu voll investiert." (21.07.2022/ac/a/m)





