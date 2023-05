Weitere Impulse hätten die Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und die USA gebracht. Bei der Betrachtung zeichne sich ein uneinheitliches Muster ab: Die Konjunktur werde momentan von starken Dienstleistungssektoren getragen, während die Indices für das verarbeitende Gewerbe für wenig Optimismus sorgen würden. In der Eurozone habe sich der Index für das verarbeitende Gewerbe mit 44,6 weiter in Richtung negativer Geschäftsentwicklung bewegt. Analystenschätzungen von 46,2 seien klar verfehlt worden.



Der Index für den Dienstleistungssektor habe mit einem Wert von 55,9 allerdings die Erwartungen von 55,6 leicht übertreffen können und liege trotz eines Rückgangs deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. In Deutschland habe sich ein ähnlich gespaltenes Bild gezeigt: Im verarbeitenden Gewerbe liege man mit einem Wert von 42,9 weit weg von Expansionsaussichten. Erwartungen von im Schnitt 45,0 seien deutlich verfehlt worden. Der Index für den Dienstleistungssektor liege aber auch hier mit 57,8 klar im expansiven Terrain und die Analystenschätzungen von durchschnittlich 55,5 seien übertroffen worden. An Europas Börsen seien die Nachrichten größtenteils negativ aufgenommen worden. EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) hätten gestern Abend einheitlich mit Abschlägen notiert. In den USA hätten vor allem die Tech-Werte zu den größten Verlierern gezählt.



Der Energieminister des führenden Ölförderlandes Saudi-Arabien habe eine Woche vor dem nächsten Treffen der OPEC+ erneut die Öl-Shortseller gewarnt. Daraufhin habe der Ölpreis gestern Gewinne verbuchen können. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund USD 78. Gold sei gestern wenig gefragt gewesen und sei auf der Stelle getreten. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.980 gehandelt. Der Bitcoin habe gestern zulegen können und handele aktuell bei rund USD 26.777.



Die asiatischen Börsen würden sich heute werde einheitlich im negativen Bereich präsentieren. Die Indices aus Japan, Festland-China und Hongkong würden aktuell allesamt mit Abschlägen notieren. In Deutschland werde heute Vormittag vom ifo-Institut der Geschäftsklimaindex für den Monat Mai veröffentlicht. In den USA stehe die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung auf der Agenda. (24.05.2023/ac/a/m)





Die Aktienmärkte zeigten sich gestern verhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiterhin sei es der US-Schuldenstreit, der die Anlegerschaft zögern lasse. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden und der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hätten sich weiterhin nicht einigen können, hätten am Montag aber von einem "produktiven Treffen" gesprochen. Auch am Dienstag sei es zu keinem Übereinkommen gekommen. Vonseiten der Republikaner sei die Meldung gekommen, dass wenige Fortschritte gemacht worden seien. Geplant sei nun ein tägliches Meeting, bis eine Einigung erzielt werde. Nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG sei ein tatsächlicher Zahlungsausfall der USA höchst unwahrscheinlich. Dennoch könnten sich die Verhandlungen bis zur letzten Sekunde hinziehen und damit für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten sorgen.