Mit Blick auf das Neue Jahr würden aktuelle Belastungen im Bewusstsein der Investoren eher in den Hintergrund rücken, wenn es berechtigte Hoffnungen dafür gebe, dass sich die Lage in den nächsten Monaten verbessern werde. Die aktuelle Lage kennzeichne sich durch eine hohe Unsicherheit im Unternehmenssektor, eine anhaltende Verunsicherung wegen des Krieges in der Ukraine, hohe Energiepreise und vor allem hohe Inflationsraten.



Aber es gebe berechtigte Hoffnungsschimmer, dass die Rahmenbedingungen für die globalen Aktienmärkte im nächsten Jahr sich merklich positiver darstellen würden als in diesem Jahr. Der Zinserhöhungspfad der Notenbanken sollte bereits weitgehend beschritten sein, die Lieferkettenproblematik sich weiter verbessert haben und die strenge Zero-Covid Policy der chinesischen Regierung wenigstens in Teilen modifiziert worden sein. Letzteres auch deshalb, um der chinesischen Wirtschaft die notwendigen Wachstumsimpulse zu geben.



Aktuell scheinen die Risiken an den Aktienmärkten von den Investoren nahezu ausgeblendet zu werden. Es würde jedoch nicht überraschen, wenn diese in nächster Zeit wieder stärker betont würden. Nichtsdestotrotz seien die Analysten für die Aktienmärkte aus den geschilderten Gründen optimistisch für das Aktienjahr 2023. Dies basiere insbesondere darauf, dass die Inflation im nächsten Jahr eher wieder den Rückwärtspfad einnehmen dürfte und folglich der Druck auf die Notenbanken merklich nachlassen sollte.



Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, einer internationalen Ausrichtung und einer konstanten Ausschüttungspolitik sollten auch diese krisenbehafteten Zeiten gut überstehen können. Auch der Technologiesektor könnte nach seinen diesjährigen Kursverlusten im nächsten Jahr einen Blick wert sein. (22.11.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Weiterhin zeigen sich die Aktienmärkte sehr robust, angesichts der Vielzahl an Belastungsfaktoren, so die Analysten der National-Bank AG.Nach den deutlich gesunkenen US-Inflationszahlen in der letzten Woche werde nunmehr diskutiert, wie es mit dem Zinserhöhungskurs im Besonderen im nächsten Jahr weitergehe. Weitgehende Übereinstimmung herrsche darüber, dass die Zinssteigerungen zur Eindämmung der Inflationsraten zunächst weitergehen würden, weniger jedoch darüber, wie hoch die nächsten Zinssteigerungen denn ausfallen würden.