Ursächlich für die robuste Aufwärtsbewegung sei zum einen die Erwartungshaltung rascher und umfassender Zinssenkungen der Notenbanken. Zudem könne man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Aktienmärkte auch mit den aktuell hohen Zinsen gut umgehen könnten. Eine gut funktionierende Wirtschaft sei für die Aktienmärkte nämlich kein schlechtes Zeichen, sondern betone im Gegenteil die fundamentale Untermauerung der Aktienrally. Wenn die Wirtschaft brumme, würden die Zinsen tendenziell auf einem höheren Niveau bleiben.



Zum anderen spiele das Themenfeld "Künstliche Intelligenz" eine zunehmend bedeutsamere Rolle. Es setze sich bei den Marktteilnehmern die Erkenntnis durch, dass die künstliche Intelligenz mit all ihren Implikationen für einzelne Branchen und damit für die Gesamtwirtschaft ein Thema sei, welches das Potenzial habe, als langfristiger Wachstumsbeschleuniger zu fungieren. In den Kalkulationen der Marktbeobachter scheine sich dieses wachstumsbeschleunigende Element zuletzt merklich in den Vordergrund zu spielen.



In diesem Umfeld dürften sich Technologieaktien weiterhin begünstigt zeigen, aber auch konjunktursensitive Branchen wie u. a. Automobile, Konsumgüter, Medien und Tourismus. Letztere würden durch die Erwartung gestützt, dass die globale Konjunktur sich weiterhin auf dem Erholungspfad befinde. Der Druck auf viele Anleger nehme zu, etwaige Unterdotierungen rasch zu verringern. Dies sollte zu weiteren Zuflüssen in die Aktienmärkte führen. Trotz der allseitigen - wenigstens gefühlten - Bedrohungslage durch die Geopolitik verübe diese momentan keinen bremsenden Einfluss. Ohnehin werde ihre Auswirkung auf die Aktienmärkte oftmals deutlich überschätzt.



Trotz der beeindruckenden Aktienperformance in den letzten Wochen seien die Analysten weiterhin fest von ihren Jahresendprognosen überzeugt. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass die Stärke des Aufschwungs nicht dauerhaft so bestehen bleiben werde. Allfällige Kursrücksetzer sollten dann zu einem gezielten Positionsaufbau genutzt werden. (Ausgabe vom 19.03.2024) (20.03.2024/ac/a/m)





FrankfurtEssen (www.aktiencheck.de) - Seit unserer letzten Veröffentlichung hat sich an den Grundaussagen nichts geändert, so die Analysten der National-Bank AG.