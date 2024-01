Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche um 0,3% zugelegt. Er habe bei 37.593 Punkten geschlossen. Die breiten Marktindices S&P 500 (+1,8%) und NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) (+3,1%) seien stark gewesen, der S&P 500 habe am Freitag kurzfristig sogar über seinem Allzeithoch notiert. Die Stärke sei also wieder einmal in den großkapitalisierten Unternehmen und im Technologiesektor zu finden gewesen, die eine hohe Gewichtung in den Indices hätten. Der Wochenverlauf des Russell 2000 sei unverändert gewesen.



Am Freitag sei die Berichtssaison für das vierte Quartal mit Finanzwerten, wie JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America gestartet. Der wichtigste Dow Titel, United Healthcare und auch Delta Airlines hätten schwach auf die Quartalszahlen reagiert. Boeing mit einem Minus von 12,6% auf Wochenbasis habe ebenfalls auf der Entwicklung des Dow Jones gelastet. Die Inflationszahlen für Dezember seien etwas höher als erwartet gewesen, was zu stärkeren Schwankungen an den Rentenmärkten geführt habe, aber letztendlich sei die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im März weiter angestiegen. Der Dow Jones notiere aktuell auf einem Level, das er bereits am 19. Dezember 2023 erreicht habe, daran lasse sich schön die in Summe Seitwärtsbewegung der letzten drei Wochen ablesen. Dies mache den Dow Jones im kurzfristigen Zeitfenster aus Sicht der Analysten wieder interessant, insoweit, als dass diese Woche steigende Kurse beim Dow gut möglich seien.



Die Analysten sähen gute Chancen, dass der Dow Jones in dieser Woche erstmals die 38.000 Punkte-Marke überschreiten sollte. Sie würden Anlegern empfehlen diese Stärke dann zu nutzen, um Gewinne zu sichern, denn aus technischer Sicht dürfte klar sein, dass der Dow Jones die überhitzten Indikatoren nach einer so guten Rallye vom Oktober-Tief insgesamt noch nicht abgebaut habe. Die nächste Unterstützung sähen die Analysten in der 38-Tage-Linie, die aktuell bei 36.822 Punkten verlaufe, gefolgt vom bisherigen Allzeithoch von Anfang 2022 bei 36.954 Punkten. Diese Unterstützung sollte in der zweiten Januarhälfte wieder relevant werden und längere Zeit relevant bleiben, im weiteren Verlauf eventuell als Widerstand, sollte der Dow Jones diese Marke unterschreiten.



Eine neue Umfrage von Bloomberg sehe für dieses Jahr vier Zinssenkungen durch die EZB, beginnend im Juni. Scheinbar kehre damit mehr Realität bei den Anlegern ein, nachdem zuvor die Erwartungen bei sechs Zinssenkungen gelegen hätten. Zum Handelsschluss am Freitag sei Nachfrage in deutschen Bunds aufgekommen, die Rendite sei leicht zurückgegangen. Zum Wochenstart verharre der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) in etwa auf dem Niveau der Vorwoche bei 135,37%-Punkten. Solange sich die Erwartungen nicht in einer Zinssenkung widerspiegeln würden, dürfte die Volatilität am Rentenmarkt ein ständiger Begleiter in den nächsten Wochen und Monaten sein.



Die Märkte würden sich weiter im Konsolidierungsmodus bewegen, mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes, der mittlerweile auf dem Niveau wie zuletzt im Jahr 1990 notiere. Neben den bekannten wirtschaftlichen Risiken sehen die Analysten der Fürst Fugger Privatbank die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten zunehmen. Sowohl Aktien- wie auch Rentenmärkte sollte daher weiter im Konsolidierungsmodus verharren. (15.01.2024/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die erste vollständige Handelswoche nach den Weihnachtsferien liegt hinter uns, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe um 110 Punkte gegenüber der Vorwoche zulegen können. Zuletzt habe er von nachlassenden Erzeugerpreisen in den USA profitiert, trotz anhaltend hoher Inflationsraten und robustem Arbeitsmarkt. Die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft bleibe damit erhalten und damit auch die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer auf eine schon früher stattfindende Zinssenkung durch die FED. Ungeachtet der leichten Verbesserung des Chartbildes sei die Konsolidierung noch nicht ausgestanden. Der MACD stehe auf Verkauf und der ADX gebe ebenfalls nach. Ausgehend von einem DAX bei 16.700 Punkten könnte der Index bis 16.517 Punkten (38-Tage-Linie) konsolidieren. Auf der Oberseite könnte der DAX bis 16.839 Punkten (Hoch der letzten Woche) ansteigen.Der EURO STOXX 50 habe die Handelswoche am Freitag mit 4.480 Punkten beendet und damit im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg um 0,38% verzeichnet. Optimistische Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde hinsichtlich der wirtschaftlichen und inflationären Entwicklungen hätten zu einem positiven Abschluss der Woche beigetragen. Auf Sektorenebene hätten sich zyklische Branchen als Verlierer der Woche gezeigt. Der Energiesektor habe 3,52% verloren und der Bankensektor sei um 2,71% zurückgegangen. Im Gegensatz dazu hätten der europäische Industrie- und der IT-Sektor Zuwächse von 2,23% bzw. 1,74% erzielt. Charttechnisch präsentiere sich der EURO STOXX 50 seit Jahresbeginn wenig euphorisch, habe jedoch die wichtige Marke bei 4.400 Punkten bewahren können. Diese Marke bleibe auch in der aktuellen Handelswoche von entscheidender Bedeutung. Ein Durchbrechen dieser Marke würde den Weg für einen Abwärtstrend bis zur 200-Tage-Linie bei 4.312 Punkten ebnen. Auf der Oberseite stelle die Marke von 4.520 Punkten eine signifikante Widerstandszone dar, die überwunden werden müsse, um den bestehenden negativen Seitwärtstrend zu durchbrechen.