Da die Strompreisobergrenze Gerüchten zufolge bei rund 200 EUR/MWh liegen solle und Versorgungsunternehmen im Hinblick auf Steuern auf unerwartete Gewinne nicht erwähnt worden seien, hätten zuletzt auch die Versorgeraktien mit deutlich anziehenden Kursen reagiert. Insbesondere der letzte Punkt könnte aber ein sehr strittiges Thema werden, da die hier angedachte Preisobergrenze für russisches Gas bereits von Lieferstopp-Drohungen vonseiten des russischen Präsidenten Putin flankiert worden sei.



Das marktbeherrschende Thema sei und bleibe allerdings die Geldpolitik - und dies sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks. Das am Donnerstag stattgefundene Meeting der EZB habe bereits im Vorfeld lange Schatten auf den Märkten vorausgeworfen und insbesondere die europäischen Anleger tags zuvor vornehme Zurückhaltung üben lassen. Auch wenn spätestens seit Jackson Hole wohl kein Zweifel mehr an der Dringlichkeit der Notenbanken in Bezug auf die Inflationsbekämpfung aufkommen sollte, so habe die Anhebung des Leitzinses um 75 Basispunkte nicht nur ein historisches Ausmaß dargestellt, sondern unterstreiche auch ihre Entschlossenheit - insbesondere, wenn man sich vor Augen führe, dass auch die BIP-Prognosen deutlich nach unten und die Inflationserwartungen signifikant nach oben genommen worden sei. Damit folge die EZB - mit deutlicher Verzögerung - nun auch dem Trend der US-Notenbank Federal Reserve. Zudem habe EZB-Präsidentin Lagarde mit ihren Aussagen auch klargestellt, dass mehrere Zinsschritte notwendig sein würden, um die Teuerungsspirale zu durchbrechen.



Auch in den USA sei in der vergangenen Woche die Geldpolitik Thema gewesen, allerdings anders als gedacht. Das im Wochenverlauf veröffentlichte "Beige Book" habe hier nämlich durchaus für Unterstützung am Markt gesorgt: So sei die US-Wirtschaft nach Einschätzung der FED im Juli und August unter dem Strich auf der Stelle getreten, wobei sich auch die Nachfrage in den nächsten sechs bis zwölf Monaten weiter abschwächen sollte. Das Preisniveau sei zwar insgesamt hoch geblieben, jedoch habe sich in einigen Bezirken die Dynamik des Preisauftriebs bereits etwas verringert.



In diese Kerbe habe auch der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe geschlagen, der im Monat August entgegen den Markterwartungen sogar gestiegen sei. Interessanter in diesem Zusammenhang sei aber vor allem, dass der Dienstleistungssektor im August einen leichten Wachstumsschub verzeichnet habe, der auf eine Zunahme der Geschäftstätigkeit, der Auftragseingänge und der Beschäftigung zurückzuführen sei, wobei aber die Preiskomponente einen leichten Rückgang verzeichnet habe. Dies habe die Hoffnung der Anleger wieder aufleben lassen, dass die Notenbank möglicherweise etwas Tempo aus ihrem aggressiven Straffungskurs herausnehmen könnte.



In diesem Zusammenhang dürften auch die in der kommenden Woche zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten das Interesse der Investoren auf sich ziehen, da dies wiederum darauf schließen lasse, wie hoch der Zinsschritt der US-Notenbank am 21. September ausfallen könnte. Allerdings habe FED-Chef Jerome Powell für die konsequente Bekämpfung der Inflation zuletzt verstärkt Rückenwind vom Arbeitsmarkt bekommen, der sich allen bisherigen Zinserhöhungen zum Trotz weiter solide präsentiere. So seien die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe die vierte Woche in Folge zurückgegangen. Dementsprechend habe sich Powell erneut zu Wort gemeldet und abermals in einem Interview bekräftigt, dass die FED konsequent bei der Inflationsbekämpfung weitermachen werde, "bis die Aufgabe erledigt ist".



Auch wenn der historische Zinsschritt der EZB vorerst auf den Aktienmärkten "gut verdaut" worden sei und auch der heutige Energiegipfel für eine gewisse Entspannung sorgen könnte, so bleibe das Marktumfeld (weitere Leitzinsanhebungen, immer noch sehr hohe Inflation, Energiekrise etc.) weiterhin äußerst herausfordernd. Dementsprechend würden die Analysten der RBI aktuell ihre bisherige "Halten"-Empfehlung bekräftigen. (09.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In der letzten Woche drängte sich in Europa der hochvolatile Energiemarkt förmlich ins Rampenlicht, wenngleich an den internationalen Börsen vor allem die Geldpolitik das dominierende Thema war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hinzugekommen seien auch gemischte Konjunktursignale, die zumindest teilweise für eine gewisse Skepsis unter den Marktteilnehmern gesorgt hätten. Unterm Strich hätten die Aktienmärkte die Gemengelage aber komplett unbeeindruckt weggesteckt und die Handelswoche vorwiegend im klar positiven Terrain beendet.Beginnen wir mit dem Energiemarkt: Niemand wird wohl in der Zwischenzeit entgangen sein, dass ganz Europa unter noch nie dagewesenen extrem hohen Energiepreisen zu leiden hat oder wie es die tschechische Ratspräsidentschaft ausgedrückt hat, dass der Energiemarkt "zu funktionieren aufgehört" hat, so die Analysten der RBI.