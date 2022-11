Die Bank of England werde wahrscheinlich ebenso wie die FED im Laufe des Tages die Zinsen um 75 Basispunkte anheben. Die Zentralbank habe die wenig beneidenswerte Aufgabe, inmitten enormer wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit gegen die steigende Inflation anzukämpfen. In den letzten Monaten habe das Land drei Premierminister, drei sehr unterschiedliche Wirtschaftspläne und keine Budgets gehabt, die diese umrissen hätten. Nicht ideal für eine Zentralbank, die mit einer zweistelligen Inflation zu kämpfen habe.



Auch in diesem Jahr habe sie die Dinge nicht perfekt gehandhabt, das sei klar. Sie habe einen weitaus vorsichtigeren Ansatz gewählt als andere, so dass sie jetzt in der Situation sei, die Zinsen aggressiv anzuheben und Wirtschaftsprognosen zu veröffentlichen, ohne dass sie einen Einblick in die Ausgaben- und Steuerpläne der Regierung habe. Die Aussichten seien auch ohne dies schon unsicher genug.



Einpendeln in einer Spanne



Die Ölpreise würden am Donnerstag etwas nachgeben, nachdem sie am Vortag noch einmal leicht angestiegen seien. Brent scheine sich in der Mitte der Spanne von 90 bis 100 USD einzupendeln, da die Händler die Auswirkungen der OPEC+-Kürzungen gegen die düsteren globalen Wirtschaftsaussichten abwägen würden.



Die Null-Covid-Gerüchte der letzten Tage könnten dem Ölpreis einen weiteren Schub gegeben hätten, ebenso wie die Rohölbestandsdaten, die einen starken Abbau der Bestände gezeigt hätten. Da sich diese Gerüchte jedoch nicht bestätigen und die Gerüchte über eine Rezession lauter würden, sei es vielleicht etwas verfrüht, plötzlich optimistisch zu sein.



Nicht so schlimm, wie es scheine



Die Goldbullen hätten am Mittwoch gedacht, dass Weihnachten vorverlegt worden sei, als die FED angedeutet habe, dass im nächsten Monat eine langsamere Straffung der Geldpolitik in Betracht gezogen werde. Doch so schnell, wie die gute Nachricht verkündet worden sei, sei auch schon der nächste herbe Rückschlag gekommen. Die Aussicht auf eine weitere Straffung der Geldpolitik habe ausgereicht, um die Vorteile geringerer Zinserhöhungen zunichte zu machen, und der Goldpreis notiere nun um die Tiefststände der Woche.



Die Frage sei, ob die Händler dies weiterhin so negativ sehen würden, sobald sich der Staub gelegt habe. Eine langsamere Straffung verschaffe Zeit, damit sich die Daten in einer Weise verbessern würden, die eine spätere Erhöhung überflüssig machen könnte, was bei Erhöhungen um 75 oder 100 Basispunkte nicht der Fall sei Dies seien vielleicht doch keine so schlechten Nachrichten für Gold. Die Händler könnten jedoch auf eine gewisse Ermutigung durch die Daten warten, bevor sie sich wieder zu sehr aufregen würden.



Ein vernichtender Schlag



Auch beim Bitcoin seien die Hoffnungen enttäuscht worden, als Powell die Bühne betreten und die Party verdorben habe. Ein anfänglicher Anstieg auf 20.800 USD sei schnell wieder zunichte gemacht worden, und der Ausverkauf sei noch nicht zu Ende gewesen. Bitcoin habe den Tag mit einem Minus beendet, habe es aber geschafft, einen Run auf 20.000 USD zu überleben. Ob er sich über dieser Marke halten könne, hänge von den morgigen Arbeitsmarktdaten ab. Ein weiterer brandaktueller Bericht könnte die Risikobereitschaft stark beeinträchtigen und den Bitcoin wieder unter 20.000 USD fallen lassen. (03.11.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte stehen am Donnerstag unter Druck, wobei Asien überwiegend im Minus liegt und Europa fast einen Prozentpunkt niedriger eröffnet, so Craig Erlam, leitender Marktanalyst, UK & EMEA, OANDA.Chinesische Aktien seien mit am stärksten betroffen, nachdem die Nationale Gesundheitskommission versucht habe, Gerüchte in sozialen Medien zu entkräften, wonach das Land Möglichkeiten zum Ausstieg aus Covid-Null prüfe. Dies habe Anfang der Woche eine starke Rally ausgelöst, die nach der Klarstellung nur teilweise wieder rückgängig gemacht worden sei.Vielleicht sei das ein Zeichen dafür, wie tief die Aktien gefallen seien, dass die Anleger bei jeder positiven Meldung, ob begründet oder nicht, wieder einsteigen wollten. Vielleicht sei man auch der Ansicht, dass es keinen Rauch ohne Feuer gebe und das Dementi nicht ganz ehrlich sei. Wir würden in den kommenden Tagen sehen, ob andere Beamte versuchen würden, diesen Gerüchten ein Ende zu setzen, aber es sei interessant, wie wenige Dementis es gegeben habe, und es seien nun schon einige Tage vergangen.Die FED gebe mit einer Hand und nehme mit der anderenGerade als die Anleger geglaubt hätten, sie hätten den von ihnen so ersehnten "dovish pivot" erreicht, sei der Vorsitzende Powell auf den Plan getreten und habe den Märkten einen weiteren vernichtenden Schlag versetzt. Nun, so sei es zunächst wahrgenommen worden, aber das könnte sich ändern, sobald sich der Staub gelegt habe.Dies sei immer noch positiv, da ein langsameres Tempo ihnen Zeit verschaffe, eine Verbesserung der Daten zu erkennen und die Bremse zu lösen, um die geringsten wirtschaftlichen Kosten zu gewährleisten. Das heiße nicht, dass eine Rezession vermieden werde, aber die Beibehaltung von 75 Basispunkten mache diese Aufgabe sehr viel schwieriger. Vor der Dezember-Sitzung stünden noch zwei Arbeits- und Inflationsberichte an. Bis dahin könnten die Dinge ein wenig vielversprechender und weniger unsicher aussehen.Wer würde jetzt bei der BoE arbeiten wollen?