Ein Fass der Ölsorte Brent habe heute Morgen im USD-81-Bereich notiert, nachdem sich am Freitag und heute der Preis von der zuletzt gesehenen Schwäche habe erholen können. Konjunktursorgen und damit verbundene Nachfragesorgen hätten den Preis in letzter Zeit gedrückt. Der Goldpreis bewege sich seit Freitag kaum und handele bei USD 1.980 und Bitcoin sei leicht im Plus und stehe bei rund USD 37.000.



Die Berichtssaison gehe langsam, aber sicher dem Ende zu und nach guten Zahlen von den asiatischen Tech-Giganten letzte Woche berichtet diese Woche NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) sein Zahlenwerk. Das Ergebnis des Chipriesen gelte als Indikator für den zukunftsträchtigen AI-Markt und habe das Potenzial die Aktienmärkte zu bewegen.



Ansonsten würden uns für diese Woche einiges an Stimmungsumfragen erwarten, auch oft als "soft data" bezeichnet. Zuerst werde allerdings am Dienstag das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht. Dieser detailliertere Einblick in die Entscheidung der FED führe häufig zu einer gewissen kurzfristigen Volatilität im Umfeld der Veröffentlichung. Dann kämen am Donnerstag die PMI-Umfragen aus der Eurozone und Deutschland und am darauffolgenden Tag noch der deutsche ifo-Index zum Geschäftsklima sowie PMI-Umfragen aus den USA. In den vergangenen Monaten hätten sich die US-PMIs um die 50 bewegt und weder eine Expansion noch eine Kontraktion gezeigt. Mit diesen Indikatoren gebe es folglich weiter Futter zur Einschätzung der Konjunkturlage. Heute stünden keine besonderen Daten zur Veröffentlichung an.



OpenAI und Chat GPT Gründer Sam Altman sei am Freitag überraschend aus seinem CEO-Job entlassen worden. Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), der größte Investor der Firma, sei von dem Ausstieg angeblich überrascht worden und es würden sich bereits erste Stimmen für die Rückkehr von Altman aussprechen.



Ein Geschworenengericht in Missouri habe Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) zur Zahlung von USD 1,56 Mrd. an vier Geschädigte in der Roundup-Causa verurteilt. Dieses Urteil könnte den Druck der Investoren auf den deutschen Arzneimittel- und Agrarchemiekonzern verstärken, seine rechtliche Strategie zu ändern. (20.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte konnten am Freitag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, wenn auch zaghafter als noch vor ein paar Tagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zunächst hätten sich die Kurse allerdings nach unten bewegt, nachdem die US-Wirtschaftsdaten vom Freitag einen unerwarteten Anstieg der Baubeginne und -Genehmigungen für den Oktober gezeigt hätten. Das habe die Anleiherenditen leicht ansteigen lassen. Diese seien jedoch von ihren frühen Höchstständen zurückgefallen und hätten kaum verändert geschlossen, sodass sich die Leitindices an den Aktienmärkten hätten erholen können. Treiber an den Märkten seien weiterhin die Aussichten auf ein Ende des Zinsanhebungszyklus und die Erwartung eines Soft-Landing Szenarios. Am besten hätten die Energietitel abschneiden können, die von einem Anstieg beim Ölpreis profitiert hätten.Die asiatischen Märkte würden heute früh gemischt performen, wobei der chinesische Hang Seng Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) eine leichte Erholung vom Freitag verbuchen könne. Auch in Europa zeige sich noch kein klares Bild.